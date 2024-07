Vio a la Locomotora Oliveras y le pidió un mensaje para su amiga que rendía

La Locomotora , reconocida por sus seis campeonatos mundiales en varias disciplinas, no vaciló en aceptar la solicitud de la joven tiktoker que administra la cuenta @belborgiani_ . El mensaje inspirador fue claro y firme: “¡Roma, pedazo de pel..., vos podés, sentá el oj... y ponete a estudiar!”.

Además, Oliveras recomendó apartar las distracciones . “Dejá el celular , dejá el novio , la novia ... dejá las pelotudeces porque sos demasiado inteligente”, aseguró. Recordó que reprobar un examen no es el fin del mundo y animó a levantarse y seguir adelante, ya que, en sus palabras, “el que se cae y se levanta es el que gana”.

La boxeadora, fiel a su estilo, no dudó en dedicarle unas palabras motivacionales para que dejara todo de lado y se dedicara a estudiar.

El video, que se difundió de manera rápida, presenta a la Locomotora concluyendo su mensaje con un optimista: “Roma, te mando una piña al corazón y sé que vas a aprobar y te vas a recibir... te quiero”. La calidez y el ímpetu de sus palabras resonaron fuertemente entre los usuarios de TikTok.

Varios comentarios de los seguidores en la plataforma evidenciaron el impacto del mensaje. Una usuaria escribió: “Si La Locomotora me dice eso, me recibo mañana mismo”, mientras que otra señaló que Oliveras “La necesito en mi vida a la Locomotora”. Otra seguidora añadió: “Hasta a mí me subió el ánimo”.

La actualidad de la Locomotora Oliveras

Alejandra Oliveras, además de su trayectoria en el boxeo, ha comenzado recientemente una carrera en la actuación. En este momento, integra el reparto de En el Barro, el spin-off de El Marginal, que se estrenará pronto en una conocida plataforma. Con su experiencia en el deporte y en otras áreas, Oliveras es vista como una figura admirada, influyente y respetada.

Belborgiani, la tiktoker que publicó el video, no anticipó que el mensaje tuviera tal repercusión. Esta situación no solo destaca el carisma de Oliveras, sino también cómo las redes sociales pueden difundir mensajes inspiradores con gran rapidez.

Además, la Locomotora ha expresado en múltiples ocasiones su intención de animar a las personas a perseguir sus sueños y a no rendirse frente a los desafíos. Su intervención espontánea, inmortalizada en este video viral, es una representación evidente de esa meta.

El empleo de lenguaje informal y una actitud vibrante definen a Oliveras, quien también emplea su voz para abordar asuntos sociales y motivacionales. Aunque sus palabras pueden parecer contundentes para algunos, para muchos son consideradas una fuente de aliento y fortaleza. Su estilo franco y apasionado es lo que confiere a sus mensajes un impacto tan significativo.

Su trayectoria en el boxeo, en la que logró sobresalir, es una demostración continua de su determinación y fortaleza. Estos mismos principios son los que intenta comunicar a través de sus mensajes de aliento y en sus intervenciones públicas. Oliveras, con su estilo distintivo, continúa siendo una fuente de energía y motivación para numerosos seguidores.

