Vio a su padre muerto en un video de TikTok y conmovió a todos

“Un día antes de mi cumpleaños estaba mirando videos y me encuentro con un video de una nenita y su papá en la cancha. Nosotros, fanáticos de River, fuimos a la cancha toda la vida juntos, entonces ver esos videos es fuerte y me largué a llorar”, dijo Lorena Sanz.

Una joven tuvo un hallazgo inesperado mientras navegaba por TikTok.

"Lo extraño demasiado", dijo la joven

El hallazgo la afectó profundamente, llevándola a arrepentirse de no haber tenido fotos similares con su propio padre. “Qué lástima que no tenemos ningún video de cuando yo era chiquita e iba con él a la cancha y me subía en sus hombros y gritábamos y cantábamos canciones de River, porque en ese entonces no se filmaba”, expresó con tristeza. La situación la sumió en la nostalgia y pronto admitió: “Lo extraño demasiado”.