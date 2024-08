Un médico narró en X la insólita consulta de unos padres por su hijo y fue viral

La publicación de este médico generó diversas posturas

En el debate suscitado en las redes sociales, aparecieron comentarios como el de una usuaria que expresó: “Creo que una parte del problema de urgencias es debido a que nos falta tribu y conexión con humanos para apoyarnos en el día a día”. Esta observación sacó a la luz la falta de una red de apoyo comunitario que solía resolver muchas inquietudes médicas sin que fuera necesario consultar a especialistas en casos no urgentes.

La reflexión tras un caso en urgencias por un diente de leche.

Otra usuaria hizo un comentario melancólico y social acerca de cómo ha cambiado la forma en que las familias buscan orientación médica: “Veo estas cosas y no puedo más que sentir ternura. Consultas con profesionales lo que antes te resolvía tu madre o tu abuela. Y digo madre y abuela totalmente a propósito porque las mujeres acumulaban el conocimiento médico. No tenían otra alternativa porque no había más”.

En la discusión generada en las redes sociales, surgieron diversas opiniones

El debate continuó. Otra persona en línea relató una experiencia contradictoria que destaca el conflicto entre la sabiduría práctica de las generaciones anteriores y los consejos de los profesionales modernos: “Esto es así, pero tengo una amiga que cuando su hijo y su nuera fueron con su bebé al pediatra, este les dijo que no hicieran caso a los consejos de los abuelos. Un pediatra de menos de 30 años sin hijos a una abuela que ha criado a tres hijos y este era su tercer nieto”.

