martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 07:07
Champions League

Kairat Almaty se enfrentará a Sporting Lisboa por la fecha 1

Sporting Lisboa y Kairat Almaty se miden en el estadio José Alvalade XXI el jueves 18 de septiembre a las 16:00 (hora Argentina).

Sporting Lisboa vs Kairat Almaty: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 de la Champions, Kairat Almaty y Sporting Lisboa se enfrentan el jueves 18 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio José Alvalade XXI.

Lee además
ajax se enfrenta ante la visita inter por la fecha 1

Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1
se enfrentan benfica y qarabag por la fecha 1

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Horario Sporting Lisboa y Kairat Almaty, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Por la fecha 1 se enfrentarán Athletic Bilbao y Arsenal

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Newcastle United se enfrentará ante Barcelona por la fecha 1

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Por  Federico Franco

Las más leídas

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última
FNE.

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel