SUBE: cómo activar la alarma que avisa que te estás quedando sin saldo

El servicio de SUBE Digital te permite ahorrarte una pérdida de tiempo cuando te estás quedando sin saldo a través de una opción que no todos los usuarios conocen : se trata de una alarma que te da un aviso.

En qué teléfonos está disponible la SUBE digital

La SUBE Digital y la aplicación para pagar el boleto están disponibles para cualquier teléfono que tenga sistema operativo Android en versión 8 o superior y que cuente con tecnología NFC (near field communication, para los pagos de proximidad). No se podrá usar en iPhone porque Apple no permite a otras empresas acceder a su NFC.