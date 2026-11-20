El Club Talleres de Perico realizó un llamado a la solidaridad de la comunidad para acompañar a Clemente, el hincha que perdió uno de sus ojos luego de recibir el impacto de una bala de goma el pasado domingo.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución lanzó una campaña para reunir ayuda económica y colaborar con el trabajador y su familia, que atraviesan una difícil situación a raíz de lo ocurrido.
Clemente no podrá trabajar durante al menos tres meses
Según informó el club, Clemente es un trabajador informal que depende de sus actividades diarias para sostener económicamente a su familia. Como consecuencia de las lesiones sufridas, se encuentra imposibilitado de trabajar durante, al menos, los próximos tres meses.
Esta situación representa una dificultad para afrontar los gastos cotidianos y los costos vinculados con su tratamiento médico.
Desde Talleres señalaron que buscan acompañarlo durante este período y convocaron a los hinchas, vecinos de Perico y a todas las personas que deseen colaborar.
Talleres de Perico: cómo colaborar con la campaña solidaria
La institución compartió un alias para recibir los aportes de quienes puedan brindar ayuda económica. También aclaró que Clemente no cuenta con una cuenta bancaria propia, por lo que los datos difundidos corresponden a un familiar.
Los datos para colaborar son:
Desde el club remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede representar una ayuda importante para Clemente y su familia.
“El Expreso no abandona a los suyos”
En el mensaje difundido, Talleres apeló al sentido de pertenencia y a la solidaridad de toda su comunidad para acompañar al hincha en este difícil momento.
“Hoy más que nunca, necesitamos estar unidos. Cada aporte, por pequeño que sea, representa una gran ayuda”, expresaron desde la institución.
Y concluyeron con un mensaje que resume el espíritu de la convocatoria: “Porque El Expreso no abandona a los suyos. Hoy, más que nunca, somos una familia”.
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