Talleres (RE) vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Talleres (RE) no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes (BA). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.
Def. Unidos viene de caer en su estadio ante Estudiantes (RC) por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0.
