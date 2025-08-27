miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 07:48
B Nacional

Talleres (RE) vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Talleres (RE) vs Def. Unidos, que se enfrentarán en el estadio Pablo Comelli el próximo sábado 30 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).

Talleres (RE) vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).

Lee además
dep. moron y gimnasia (mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona b

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B
san telmo vs chaco for ever: previa, horario y como llegan para la fecha 29 de la zona b de la primera nacional

San Telmo vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Así llegan Talleres (RE) y Def. Unidos

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional

Talleres (RE) no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes (BA). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

Def. Unidos viene de caer en su estadio ante Estudiantes (RC) por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0.


Fechas y rivales de Talleres (RE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres (RE) y Def. Unidos, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B

San Telmo vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Chacarita vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Tristán Suárez vs All Boys: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Se enfrentan Quilmes y Alvarado por la fecha 21 de la zona A

Lo que se lee ahora
Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh.
Fútbol.

Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Incendio en Fraile Pintado. video
Fraile Pintado.

Familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel