Talleres (RE) vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan Talleres (RE) y Def. Unidos Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional Talleres (RE) no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes (BA). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos viene de caer en su estadio ante Estudiantes (RC) por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0.

Fechas y rivales de Talleres (RE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres (RE) y Def. Unidos, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

