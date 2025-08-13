Talleres (RE) vs Dep. Morón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Talleres (RE) recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Morón por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio Pablo Comelli.

Así llegan Talleres (RE) y Dep. Morón Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional Talleres (RE) sacó un triunfo frente a Nueva Chicago, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Estudiantes (RC). Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón fue el ganador por 3 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Yamil Possi.

Fechas y rivales de Talleres (RE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 20: vs Gimnasia (Mendoza): 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)

Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres (RE) y Dep. Morón, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

