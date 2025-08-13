Talleres (RE) vs Dep. Morón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Talleres (RE) recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Morón por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio Pablo Comelli.
Talleres (RE) recibe el próximo sábado 16 de agosto a Dep. Morón por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio Pablo Comelli.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Talleres (RE) sacó un triunfo frente a Nueva Chicago, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 5 a favor.
Dep. Morón llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Estudiantes (RC). Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón fue el ganador por 3 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Yamil Possi.
