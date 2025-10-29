Talleres se enfrentará a Vélez por la fecha 14

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 14 del Clausura, Talleres y Vélez se enfrentan el sábado 1 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el el Fortín.

Así llegan Vélez y Talleres El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez viene de ganar en su encuentro anterior a Sarmiento con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante River Plate. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 4.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1. El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

