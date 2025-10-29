Talleres se enfrentará a Vélez por la fecha 14

Por la fecha 14 del Clausura, Talleres y Vélez se enfrentan el sábado 1 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el el Fortín.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Vélez viene de ganar en su encuentro anterior a Sarmiento con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.
Talleres llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante River Plate. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 4.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
