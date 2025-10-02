Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 horas el próximo domingo 5 de octubre, Belgrano visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Talleres y Belgrano El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres ganó el encuentro previo ante Sarmiento por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 empates, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 2 goles a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Belgrano y Barracas Central, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 4 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1. Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido. ¿Dónde ver el partido entre Talleres y Belgrano en VIVO? La transmisión del duelo válido a la fecha 11 del Clausura estará disponible en ESPN Premium.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Gimnasia: 11 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Estudiantes: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.