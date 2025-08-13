miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 15:34
Fauna silvestre.

Alarma en EE.UU. por conejos con "tentáculos" en la cabeza: por qué los tienen y qué les provoca

Residentes de EE.UU. reportaron la aparición de conejos con extraños crecimientos negros en cabeza y rostro. Hay temor por las imágenes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Según el&nbsp;Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de&nbsp;EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

Según el&nbsp;Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de&nbsp;EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber. &nbsp;&nbsp;

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

  

Biólogos atribuyen las protuberancias a un virus específico que afecta únicamente a los conejos de la zona (Captura de video de WHAS11)

Biólogos atribuyen las protuberancias a un virus específico que afecta únicamente a los conejos de la zona (Captura de video de WHAS11)

Desde Estados Unidos, en la ciudad de Fort Collins, Colorado, la aparición de conejos con extrañas protuberancias negras, alargadas y de aspecto similar a tentáculos o cuernos, encendió la preocupación de los vecinos. Las imágenes y testimonios circularon en medios y redes sociales hasta que las autoridades de vida silvestre confirmaron la causa: se trata del virus del papiloma del conejo de cola de algodón, una enfermedad específica de esta especie.

Lee además
Soraya Young, una joven británica, sufrió una quemadura grave en la espalda por usar una musculosa comprada en línea en Shein durante sus vacaciones en Turquía, generando alarma (Crédito: Kennedy News & Media)
Shein.

Una joven terminó con quemaduras en la piel luego de usar una remera que adquirió por plataforma
El actor que encarna al joven Murtagh reveló que casi arruina el secreto de la serie precuela. video
Streaming.

Estrenó la precuela de Outlander y un actor casi arruina un secreto del lanzamiento

Los residentes del sureste de la ciudad describieron crecimientos oscuros que emergen alrededor de la boca y la cabeza de los animales. “Parecían púas negras o palillos saliendo de su rostro. Pensé que moriría durante el invierno, pero volvió un año después con los crecimientos más grandes”, relató Susan Mansfield, vecina que registró en video a uno de estos ejemplares.

conejos
Biólogos atribuyen las protuberancias a un virus específico que afecta únicamente a los conejos de la zona (Captura de video de WHAS11)

Biólogos atribuyen las protuberancias a un virus específico que afecta únicamente a los conejos de la zona (Captura de video de WHAS11)

Qué son los “tentáculos” que crecen en el rostro de los conejos

De acuerdo con Colorado Parks and Wildlife (CPW), el virus se transmite principalmente en los meses cálidos a través de picaduras de pulgas o garrapatas, aunque también puede propagarse por contacto directo entre conejos. La infección provoca nódulos que pueden crecer y adquirir apariencia costrosa, especialmente alrededor de zonas sensibles como la boca o los ojos, lo que en casos severos puede dificultar la alimentación o la visión.

Conejos con tentáculos
Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

¿Qué pasa con los humanos y demás animales?

Si bien el cuadro puede generar alarma por su aspecto, CPW aclaró que el virus no representa riesgos para los humanos, perros ni otras especies, y que la mayoría de los conejos infectados sobreviven. En animales domésticos mantenidos en exteriores, sin embargo, la enfermedad puede ser más grave y requiere atención veterinaria.

Las autoridades recomendaron no manipular a los conejos silvestres infectados y mantener distancia, tanto por seguridad como para evitar el estrés en los animales. Algunos ejemplares logran vivir varios inviernos con estas protuberancias, que en ocasiones desaparecen con el tiempo, aunque en otros casos pueden derivar en tumores más serios como carcinomas de células escamosas.

El fenómeno no es nuevo, registros históricos de conejos con protuberancias “córneas” se remontan a siglos atrás y alimentaron la leyenda del “jackalope”, criatura mitológica del folclore estadounidense que combina la forma de un conejo con astas de antílope.

Colorado alberga tres especies de conejo de cola de algodón —de montaña, del desierto y oriental—, todas susceptibles al virus. Las autoridades insisten en que, pese a su apariencia impactante, estos casos son naturales y forman parte de los desafíos de la fauna silvestre, reiterando que la clave es observar, documentar y no intervenir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una joven terminó con quemaduras en la piel luego de usar una remera que adquirió por plataforma

Estrenó la precuela de Outlander y un actor casi arruina un secreto del lanzamiento

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

¿Vuelve la serie "Lost"? la confesión de un actor vital de la historia sobre el plan para revivirla

Caldo de huesos para perros: ¿Qué beneficios trae a nuestras mascotas?

Lo que se lee ahora
Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel