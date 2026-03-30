Canal 4 de Jujuy, entre los canales de TV más vistos en YouTube a nivel nacional

Canal 4 Jujuy se posicionó entre los canales de televisión más vistos en YouTube a nivel nacional , según el ranking de YouTube Rating correspondiente a la semana del 20 al 26 de marzo.

El relevamiento, elaborado por la plataforma Live Data Stream, mide en tiempo real el rendimiento de canales que transmiten contenido en vivo, analizando visualizaciones, interacción y comportamiento de la audiencia.

Durante el período analizado, Canal 4 Jujuy alcanzó 62,6 mil visualizaciones , con un crecimiento del +143% respecto a la semana anterior.

Canal 4 Jujuy, entre los canales de TV más vistos en YouTube a nivel nacional

Este resultado lo ubicó dentro del ranking nacional, compartiendo espacio con señales de alcance masivo como eltrece, Telefe y América TV.

Una apuesta multiplataforma

El crecimiento de Canal 4 Jujuy en este ranking refleja una estrategia sostenida de expansión en el ecosistema digital. Con una propuesta que combina transmisiones en vivo, cobertura informativa, eventos especiales y contenidos en tiempo real, el canal amplía su alcance más allá de la pantalla tradicional.

A esto se suma la integración de contenidos locales, nacionales e internacionales, que permite conectar con audiencias diversas y consolidar una experiencia multiplataforma.

Contenido en vivo y cercanía con la audiencia

Las coberturas especiales, los eventos en vivo y la agenda informativa diaria forman parte de una programación que se adapta a las nuevas formas de consumo.

En ese contexto, el canal refuerza su vínculo con la audiencia a través de plataformas digitales, donde el seguimiento en tiempo real se vuelve clave.

Un ranking que mide el consumo en tiempo real

El informe de YouTube Rating se construye a partir de datos recolectados minuto a minuto, lo que permite comparar el rendimiento de distintos canales en vivo.

La herramienta tiene en cuenta indicadores como la cantidad de espectadores en tiempo real, la interacción del público y la duración de las transmisiones, ofreciendo una radiografía precisa del consumo digital.