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30 de marzo de 2026 - 12:01
Audiencia.

Canal 4 de Jujuy, entre los canales de TV más vistos en YouTube a nivel nacional

Canal 4 de Jujuy se ubicó en el ranking de audiencia digital con fuerte crecimiento semanal y consolida su propuesta multiplataforma.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Canal 4 de Jujuy

El relevamiento, elaborado por la plataforma Live Data Stream, mide en tiempo real el rendimiento de canales que transmiten contenido en vivo, analizando visualizaciones, interacción y comportamiento de la audiencia.

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Canal 4 Jujuy, entre los canales de TV más vistos en YouTube a nivel nacional

Canal 4 Jujuy, entre los canales de TV más vistos en YouTube a nivel nacional

Un crecimiento sostenido en la audiencia digital

Durante el período analizado, Canal 4 Jujuy alcanzó 62,6 mil visualizaciones, con un crecimiento del +143% respecto a la semana anterior.

Este resultado lo ubicó dentro del ranking nacional, compartiendo espacio con señales de alcance masivo como eltrece, Telefe y América TV.

Una apuesta multiplataforma

El crecimiento de Canal 4 Jujuy en este ranking refleja una estrategia sostenida de expansión en el ecosistema digital. Con una propuesta que combina transmisiones en vivo, cobertura informativa, eventos especiales y contenidos en tiempo real, el canal amplía su alcance más allá de la pantalla tradicional.

A esto se suma la integración de contenidos locales, nacionales e internacionales, que permite conectar con audiencias diversas y consolidar una experiencia multiplataforma.

Contenido en vivo y cercanía con la audiencia

Las coberturas especiales, los eventos en vivo y la agenda informativa diaria forman parte de una programación que se adapta a las nuevas formas de consumo.

En ese contexto, el canal refuerza su vínculo con la audiencia a través de plataformas digitales, donde el seguimiento en tiempo real se vuelve clave.

Un ranking que mide el consumo en tiempo real

El informe de YouTube Rating se construye a partir de datos recolectados minuto a minuto, lo que permite comparar el rendimiento de distintos canales en vivo.

La herramienta tiene en cuenta indicadores como la cantidad de espectadores en tiempo real, la interacción del público y la duración de las transmisiones, ofreciendo una radiografía precisa del consumo digital.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - 30/03/2026

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