Cómo saber cuánto tiempo uso el celular

Cómo saber el tiempo de uso en Android

Para conocer en Android cuánto tiempo estás utilizando un dispositivo, lo primero es acceder a los Ajustes. Luego, selecciona la opción de Bienestar digital y control parental, o la opción equivalente que ofrezca el fabricante o que hayas descargado.

Al acceder a Bienestar digital y control parental, en la parte superior encontrarás un gráfico que indica el tiempo que has utilizado tu dispositivo hoy, así como la aplicación en la que has pasado más tiempo. Más abajo, también podrás ver un contador que muestra cuántas veces has desbloqueado el dispositivo y cuántas notificaciones has recibido a lo largo del día.

Al tocar la cantidad de minutos que has pasado usando el celular en la pantalla previa, accederás a un listado detallado del tiempo de uso del dispositivo, donde se muestran las aplicaciones en las que has invertido tiempo mientras usabas tu Android. En este listado aparecerán todas las aplicaciones que abriste, el tiempo que estuviste en ellas, un gráfico que compara estos datos con los de la semana completa y tendrás la opción de explorar los registros de días previos.

Al seleccionar una de las aplicaciones del listado anterior, accederás a una pantalla similar, pero con información específica de esa app en particular. De esta forma, podrás conocer el tiempo que dedicas a cada aplicación a lo largo de los días. En la parte inferior, encontrarás opciones para acceder a la configuración de notificaciones y al temporizador de la aplicación.

Al seleccionar la opción Temporizador de la aplicación, tendrás la posibilidad de fijar un límite de tiempo para el uso de una app específica en tu dispositivo. De esta manera, si consideras que estás dedicando demasiado tiempo a alguna aplicación, podrás restringir su acceso. Una vez alcances el tiempo límite que hayas configurado, Android bloqueará el uso de la app.