Disney Plus y Star Plus se fusionan: detalles de uno de los cambios del año

Se ha anunciado la integración de Star Plus en Disney Plus. Conocé los detalles conocidos hasta el momento sobre esta fusión, incluida la fecha de lanzamiento.

Disney Plus, la plataforma líder en streaming para toda la familia, ha revelado su renovación, que promete transformar el panorama del entretenimiento digital. A partir del 26 de junio de 2024, Disney Plus integrará el contenido de Star Plus y ESPN, eliminando la necesidad de suscripciones individuales y brindando una experiencia más enriquecedora a sus usuarios.