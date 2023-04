La reacción de Roberto García Moritán cuando le recordaron su predicción sobre el dólar a $400

En las últimas horas se produjo un movimiento financiero y la moneda estadounidense alcanzó el monto de 400 pesos por unidad en el universo paralelo. Una situación que despertó análisis económicos, activó la preocupación de todos los sectores y también creó una tendencia en las redes sociales con Pampita.

¿Qué pasó? A raíz de los dichos de García Moritán, varios usuarios jugaron con este récord y denominaron a la situación como “Dólar Pampita”. Así se llenaron de mensajes en Twitter y catapultaron al hashtag a lo más alto de las tendencias.

La predicción de Roberto García Moritán

En julio de 2022, el marido de Pampita fue entrevistado y le consultaron si creía que el Dólar blue iba a seguir subiendo. En ese momento estaba en $296.

“Un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema”, respondió contundente Roberto García Moritán y generó todo tipo de reacciones.

En medio de la polémica, el empresario publicó un video haciendo referencia a la suba del dólar blue: “No me pone feliz ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a 400″. De esta manera, tanto él como la conductora se volvieron tendencia sin imaginarlo.

En medio de la polémica, el empresario publicó un video haciendo referencia a la suba del dólar blue: "No me pone feliz ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a 400″.

El marido de Pampita aseguró: "No me pone feliz ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a 400".

