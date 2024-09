El doodle de Google de hoy celebra a Sophie Xeon

Embed - Celebrating Sophie Xeon

Al hacer click, el buscador lleva a un video de YouTube de 55 segundos en los que se oye la canción “Immaterial” de la cantante y se ven dibujos de la artista en un tono psicodélico y pop.

En 2014, Sophie lanzó su primer éxito, "Nothing More To Say", que constaba de "Vox", "Dub" y "Eeehhh". Poco después, estrenó el éxito "Bipp", que captó la atención de la crítica especializada y llegó al puesto 56 de las mejores canciones del período 2010-2014, según Pitchfork. Además, en 2014 estrenó el éxito "Lemonade", que formó parte de una campaña publicitaria de McDonald's.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que las letras de la palabra cambiaron de color y están en tonalidades violeta, verde y amarillo pastel. La primera “o” está reemplazada por el dibujo de una persona con el pelo rojo, que hace referencia a Sophie, mientras que la segunda “o” tiene un triángulo de play, que indica que hay que clickear para que inicie la acción.

Qué es el Doodle de Google

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que han marcado un antes y después en el mundo. En ese sentido, el servidor de internet cambia su logotipo en la página principal por un día.

Quién era Sophie Xeon

Sophie Xeon nació en el 17 de septiembre de 1986. De niña, su padre le mostró la música electrónica y rave, y pronto la artista autodidacta empezó a hacer música con teclados de juguete.

A principios de la década de 2000 se mudó a Berlín y formó el grupo de dance-pop Motherland, con quien llegó a tocar en Alemania y Reino Unido. Luego, decidió lanzar su música solista con canciones como “Bipp” y “Lemonade”, que fueron ganaron popularidad y le valiieron elogios de referentes del ambiente pop y electrónico. Más tarde, los temas pasaron a formar parte del álbum recopilatorio de Sophie de 2015, Product. Siempre manteniendo su identidad anónima, continuó produciendo singles con los que consolidó el sonido que la distinguió de otros productores y DJs. Además de crear música, también produjo temas para otros artistas, como Charli XCX, Kim Petras y Madonna

Sophie era tímida ante los medios, por lo que se mantenía alejada del centro de atención y prefirió permanecer en el anonimato. Sin embargo, luego de declararse en trans en 2017, comenzó a participar más en entrevistas y a realizar apariciones públicas.

En 2018, Sophie lanzó Oil of Every Pearl’s Un-Insides, un álbum que combinaba ritmos electrónicos agresivos con melodías etéreas sobre la identidad y la aceptación. Se trató de un álbum experimental de hiperpop por el que fue nominada al Grammy como Mejor Álbum Dance/Electrónico, el primero para una artista trans en esa categoría.

En la madrugada del 30 de enero de 2021, la noticia de su fallecimiento conmocionó a la industria musical. Ese día, la compositora se encontraba en su casa de Atenas, Grecia, cuando subió a la terraza para tomar una foto de la primera luna llena del año, resbaló y cayó desde el tercer piso. Fue trasladada a un hospital donde falleció horas más tarde.

Hoy cumpliría 38 años y es por su importante carrera que Google decide homenajearla y recordarla con un doodle.