El truco viral para cortar la sandía que revolucionó Internet

La sandía presenta un problema a la hora de consumirla y es que son muchas las personas que no saben cortarla bien o directamente se abstienen de comerla por no tener que partirla por la mitad y después ir cortando trozos poco a poco. Un video se volvió viral en las redes sociales.

Un usuario de Twitter dio con el truco definitivo para cortar la sandía de una forma práctica y sencilla al alcance de cualquiera y que causó un auténtico furor en la red social en la que muchos se preguntan cómo no sabían de la existencia de este invento.

Tal y como se puede ver en las imágenes, dicha herramienta es un híbrido entre un cortador y un tenedor. La parte cortadora sirve para cortar la sandía en cuadraditos, mientras que el tenedor para comerse los trozos cortados. Un truco que acumula ya casi cuatro millones de reproducciones en Twitter.

“Eso lo necesito yo que no se cortarla”, “Funciona bien salvo por el detalle de que la sandía al estar apoyada en la mesa sobre el lado curvo, se mueve bastante y hay que aguantarla con firmeza” o “Sí, se vende en Amazon”, fueron algunos de los comentarios más populares por parte de los usuarios.

https://twitter.com/carlosclavijo22/status/1556070002515755009 Y así se prepara la sandía en Malasia.pic.twitter.com/wUnpmJiUXd — Cositas Buenas Carlos Clavijo (@carlosclavijo22) August 7, 2022

Además del vídeo con el invento especial para cortar la sandía, el usuario de Twitter también compartió otros vídeos enseñando cómo se corta este alimento de una forma sencilla en los lugares más recónditos del planeta.

Los puntos clave para cortar una sandía

Otro de los puntos clave a la hora de comer una sandía es saber si está en el punto de maduración adecuado. A priori, es difícil saber cuál es la mejor pieza de la tienda para llevarse a casa. Llegados a este punto, es necesario señalar que existen una serie de trucos y consejos para ayudarte.

El sonido al ser golpeada es uno de los puntos clave para ver cómo está la sandía. El proceso consiste en golpearla con la parte de los nudillos de las manos. Una vez dado el golpe, es necesario esperar al sonido. Si la fruta está madura, producirá un sonido hueco pero contundente, lo cual indica que contienen mucha agua.

Por el contrario, si escuchas un sonido suave y con resonancia, le falta madurez y quizás está seca; señal inequívoca de que no es la mejor opción.

Uno de los errores más comunes que se comete es no elegir una que pese mucho para parecer que se paga menos y que es más barata. Esto es un error, ya que una sandía fresca y jugosa pesa más de lo que parece. Esto resulta lógico, ya que el 92 % de esta fruta es agua. Por el contrario, si no pesa mucho, es un claro síntoma de que esta no maduró correctamente.

Observarle la piel o la corteza es otra de las formas claras de poder saberlo. Las sandías maduras muestran una mancha amarilla pálida en uno de los extremos de su corteza. Esta mancha se conoce como mancha de tierra, ya que esa parte de la sandía indica la parte que tocaba el suelo en el sembradío. De este modo, el hecho de contenerla, evidencia que pasó bastante tiempo allí.

Si la sandía pasó poco tiempo en el suelo madurándose, la mancha cambia de tonalidad a blanco o verde. Lo mismo si está mala. El hecho de contener hongos le otorga un color marrón.