Streaming.. Esta es la película más vista de Netflix: un thriller que no da respiro

En este fascinante relato, Alba da vida a una militar de élite que vuelve a su hogar con el propósito de desentrañar el misterio tras la muerte de su padre, encontrándose con una siniestra trama. La película, dirigida por Mouly Surya, reconocido por su labor en Marlina the Murderer in Four Acts, garantiza escenas de acción trepidante y un gran impacto emocional.