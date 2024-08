Streaming.. HBO lanzó el tráiler de la 2° temporada de "The Last of Us" Presentan momentos icónicos para los seguidores de la historia de HBO. Bella Ramsey y Pedro Pascal retoman sus papeles junto a nuevos actores.





Las primeras imágenes muestran escenas memorables para los fanáticos del videojuego.

Los seguidores de la serie de HBO, The Last of Us (creada y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann), están ansiosos por el lanzamiento de su segunda temporada, que se espera para algún momento de 2025. El tráiler reciente, revelado por HBO, muestra varias de las escenas más emblemáticas del videojuego The Last of Us Parte 2.

El avance evoca la nostalgia del juego original, con minuciosos detalles que rinden homenaje a los aficionados de la franquicia.

La serie seguirá a Ellie y Joel cinco años después de su peligroso viaje inicial. Bella Ramsey y Pedro Pascal regresan a sus papeles como Ellie y Joel, respectivamente. Aunque no se muestra en el tráiler, se ha confirmado que Kaitlyn Dever interpretará a Abby, otro personaje clave del videojuego. Isabela Merced encarnará a Dina y Catherine O’Hara, famosa por su papel como la madre de Kevin en Mi pobre angelito, también desempeñará un rol importante.

El reparto también incluirá a Gabriel Luna en el papel de Tommy y a Rutina Wesley como María, junto con Young Mazino interpretando a Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle en el papel de Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Basado en el videojuego creado por Naughty Dog, Ellie se impulsa por el dolor y el deseo de venganza mientras atraviesa un Estados Unidos al borde del colapso, enfrentándose a infecciones y otros riesgos. Así, esta nueva entrega del juego es relevante tanto por su trama como por la evolución de sus personajes. La serie ya tiene disponible el trailer de la segunda temporada. La trama original se desarrolla veinte años tras el colapso de la civilización actual. Joel, un experto en la supervivencia, recibe la tarea de contrabandear a Ellie, una adolescente de 14 años, fuera de una zona de cuarentena estricta. Lo que inicialmente parece ser una misión sencilla pronto se transforma en una travesía dura y dolorosa, en la que ambos deben cruzar el país y depender mutuamente para mantenerse con vida. Uno de los creadores del programa manifestó su entusiasmo por la renovación: "Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más con las millones de personas que nos han acompañado en este viaje", dijo Craig Mazin, Productor Ejecutivo. "La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme en esta historia de nuevo". Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán a sus roles protagónicos en la segunda temporada de "The Last of Us". De qué se tratará la segunda temporada La segunda temporada de la serie continúa la trama del videojuego, situándose cinco años después del arriesgado recorrido de Ellie y Joel por un Estados Unidos devastado. En esta nueva etapa, los protagonistas residen en Jackson, Wyoming, una comunidad próspera y estable, pero que enfrenta amenazas persistentes. Según la sinopsis oficial, "Ellie se embarca en un viaje implacable para hacer justicia" tras un suceso violento que rompe su tranquilidad. Esta trama promete examinar las repercusiones físicas y emocionales de las acciones de Ellie mientras persigue a los culpables en busca de venganza. Embed En síntesis, el tan anticipado retorno de The Last of Us a la televisión promete mantenerse fiel al contenido original, añadiendo giros en la trama y nuevas adiciones al reparto que intensificarán el drama y la acción. Mientras esperas el regreso de esta serie que ya es un ícono, puedes ver los episodios de la primera temporada en la plataforma Max.