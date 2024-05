HBO reveló que el Chromatica Ball Tour, el show de Lady Gaga, se verá en MAX

Asimismo, la ídola del pop está reconocida en la película por su labor como productora, directora y creadora, lo cual podría ponerla en la lista de posibles candidatos para ganar un Premio Emmy en la próxima ceremonia. Los productores ejecutivos del especial son Bobby Campbell, Arthur Fogel, John Janick y Steve Berman.

En 2020, durante la crisis sanitaria que mantuvo al mundo aislado, Lady Gaga lanzó su más reciente álbum, Chromatica. Con su vibrante mezcla de house, disco y electropop, el disco infundió ánimo en sus seguidores durante este difícil período.

Chromatica también se convirtió en el sexto álbum consecutivo de la compositora en llegar al primer puesto en la lista Billboard 200, un hito que la posicionó como la primera artista femenina en lograrlo en diez años. El álbum produjo varios éxitos número uno y fue galardonado con un premio Grammy a la mejor colaboración en dúo por "Rain on Me", una canción en colaboración con Ariana Grande.

La subsiguiente gira comprendió 20 conciertos en Asia, América del Norte y Europa entre julio y septiembre de 2022, representando uno de los regresos más exitosos y ambiciosos de la música en vivo a los escenarios internacionales.

“Esta película narra una época de inmensa creatividad. La moda, el baile, la música. Revisar la gira me deja sin palabras de la forma en que nos tuvimos el uno al otro: todos ustedes se presentaron a la música y el arte a lo grande, y con un nivel de emoción y libertad que nunca olvidaré. Estadio tras estadio. Multitudes agotadas. Cantos ensordecedores”, detalló Gaga a través de sus redes sociales.

La BBC, The Guardian, Billboard, y The New York Times consideraron a la colaboración entre Ariana Grande y Lady Gaga, "Rain on Me", una de las mejores canciones de 2020.