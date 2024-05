Lanzan la magnifica 3° temporada de Los Bridgerton en Netflix

Netflix cuenta con varias series que representan las joyas más valiosas de su catálogo. Desde 'Stranger Things' hasta ' Wednesday ', sin dejar de mencionar el increíble éxito de 'El juego del calamar'. Cada una de estas series superó todas las expectativas de éxito, pero hay una en particular que se anticipaba que sería un fenómeno y ahora vuelve con su tercera temporada. Se trata de 'Los Bridgerton'.

Las dos primeras temporadas de 'Los Bridgerton' están entre los programas más populares de Netflix , y no hay razones para creer que eso variará con el estreno de la nueva temporada este jueves 16 de mayo . Sin embargo, mañana solo se podrán ver los primeros cuatro capítulos ; los cuatro episodios restantes estarán disponibles el 13 de junio. La buena noticia es que la serie mantiene su nivel de entretenimiento y adicción.

Las dos primeras entregas de 'Los Bridgerton' se encuentran entre las series más vistas de toda la historia de Netflix.

La única condición esencial para disfrutar de esta serie sigue siendo aceptar las características únicas del universo que se estableció desde la primera temporada. Si te enfocas en que la sociedad de esa época no era de esa manera por diversas razones, te aseguro que la tercera temporada no te hará cambiar de opinión. Sin embargo, si tenías dudas sobre si la serie se vería afectada por el cambio de showrunner -Jess Brownell reemplazando a Chris Van Dusen-, la respuesta es un rotundo no.

Aunque aún quedan cuatro episodios por estrenarse, esta tercera temporada me genera impresiones más similares a la segunda que a la primera, donde en ocasiones se veía un estancamiento narrativo.

Netflix: el triángulo amoroso en 'Los Bridgerton'

En efecto, recurre a ciertos elementos de la primera temporada, como ese personaje que Brownell introduce para emplear el siempre popular recurso del triángulo amoroso, que aquí es más parecido al que involucraba a Daphne y el príncipe, en lugar de Anthony y Edwina en la segunda temporada. Sin embargo, desde el inicio, queda claro que tienen una visión definida y no desean prolongar innecesariamente la trama.

Esta temporada 3 me deja unas sensaciones más cercanas a la segunda que a la primera entrega.

En realidad, las características propias de estos dos personajes facilitan que el desarrollo de su relación parezca auténtico. Por supuesto, hay dramas ocasionales y escenas que volverán locas a las señoras que exclaman "oyoyoy", pero siempre hay un progreso constante y la certeza de que aún queda mucho por explorar en los cuatro episodios que no se podrán ver hasta junio.

Por supuesto, el componente romántico continúa siendo el eje central de la serie. Al fin y al cabo, esa es la esencia de 'Los Bridgerton', ya que cada temporada se construye en torno a una historia de amor. Sin embargo, también hay elementos de suspenso, drama, comedia y otros muchos aspectos que la serie logró dominar en su segunda temporada y que aquí vuelven a ser increíblemente efectivos.

Además de su impecable calidad técnica, que realmente hace que uno desee vivir en esa obra de ficción debido a lo lujoso y vistoso que es, especialmente si formas parte de la alta sociedad inglesa que retrata la serie, 'Los Bridgerton' demuestra un profundo conocimiento de sus personajes y de lo que cada uno puede aportar a la trama. Por ejemplo, en esta tercera temporada se destaca la importancia de Cressida (Jessica Madsen) y se logra darle más profundidad a un personaje que hasta ahora se había presentado como una joven desagradable que simplemente estaba en el fondo molestando.

El componente romántico sigue siendo central en la serie.

Un aspecto adicional a destacar es que 'Los Bridgerton' no se ve en la necesidad de distanciarse bruscamente de su temporada anterior. Tanto Anthony (Jonathan Bailey) como Kate (Simone Ashley) continúan siendo parte integral de la serie, permitiéndonos explorar más a fondo su relación. Este sutil sentido de continuidad le otorga cohesión a 'Los Bridgerton', y además, en líneas generales, se aprovechan otros elementos previos para asegurar una progresión coherente y natural en la trama.

Embed

Aunque es innegable que la serie tiene sus limitaciones, como cierta indiferencia hacia algunos personajes secundarios y episodios que tal vez se extienden demasiado, tanto sus virtudes como sus defectos probablemente serán exagerados. Sin embargo, 'Los Bridgerton' ha alcanzado un ritmo establecido y si ya estabas comprometido con ella, seguramente disfrutarás del viaje que ofrece esta tercera temporada. Si no es así, ¿por qué sigues aquí con la cantidad inmensa de series disponibles para explorar?