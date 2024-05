Netflix: el hecho real reflejado en la película "El Correo", con famosos implicados

La trama de "El correo" se desarrolla en un período crucial para la economía española y europea. Daniel Calparsoro, el director, se basó en un evento que afectó la reputación de numerosas personalidades, utilizando nombres ficticios y material de archivo como fuente de inspiración.

Para relatar este evento y otros de naturaleza similar, se centra en un personaje principal, Iván Márquez (interpretado por Piper), un joven que transita desde el trabajo de aparcacoches hasta desempeñarse como "correo" (término coloquial para referirse al mensajero) para una organización internacional especializada en el lavado de dinero.

Iván envía valijas con dinero a Bélgica y Suiza, adentrándose cada vez más en un universo de negocios turbios al que nadie es ajeno. Y Piper está plenamente consciente de ello. “El que se dé por aludido le va a hacer gracia”, desafió el actor español en una entrevista con Europa Press.

El piloto Michael Schumacher es uno de los nombres que apareció en la lista.

Un factor que conecta "El correo" con la realidad es la figura de Hervé Falciani. En una entrevista similar a la que brindó el protagonista, Calparsoro explicó que Falciani aparece como él mismo en la película, y en ella “da una explicación de cómo funciona todo ésto”.

Para comenzar a comprender la falta de profundidad de uno de los acontecimientos que inspira "El correo" - junto con la trama Gürtel, el caso Nóos, la Operación Malaya, entre otros - exploraremos detalladamente el conflicto ampliamente conocido como “Lista Falciani” o “SwissLeaks”.

¿Quién es Hervé Falciani?

“Matemático, físico, ingeniero informático e ‘informador’”. Así describe el medio Ondacero al franco-italiano Hervé Falciani. Falciani ocupaba un cargo en la corporación financiera internacional HSBC y alcanzó notoriedad en 2015 al revelar una lista con 130,000 individuos posiblemente implicados en evasión fiscal, quienes mantenían cuentas secretas en Suiza.

Durante el período comprendido entre 2001 y 2008, ejerció como experto en informática en la sucursal suiza del banco. Su labor se centraba en la reestructuración de la base de datos de la institución con el objetivo de mejorar su seguridad.

Como era de esperar, hubo nombres y apellidos conocidos que cayeron en la "Lista Falciani".

En la actualidad, con 52 años de edad, sostiene la opinión de que la corrupción persiste en la misma medida que en el pasado. Respecto a la película, Falciani comentó que la representación de la evasión fiscal mediante el contrabando de diamantes “es un método real”. “Hasta la corrupción sigue de pie. Se sigue votando a los mismos corruptos condenados o investigados”, lanzó.

Falciani se enorgullece de su rol como "informador". Para él, el conocimiento equivale a poder. Por ende, opina que. “un infiltrado es un contrapeso democrático” y que practicar su “profesión” es “el único modo de combatir la impunidad”. Calparsoro sumó: “Él mismo no sólo te explica cómo funciona, sino que nos dijo que eso sigue funcionando y que la Unión Europea lo permite. Es un secreto a voces”.

¿-Qué es la Lista Falciani?

La famosa "Lista Falciani" comprende un catálogo de 130,000 individuos evasores de impuestos, extraído por el informático del HSBC Private Bank de Ginebra y posteriormente divulgado al público. Este documento fue instrumental en la exposición de casos de evasión fiscal en más de 200 países.

Los abogados o representantes de muchas de las personalidades involucradas salieron a dar explicaciones.

En algún momento del año 2008, la lista fue enviada a ciertas direcciones de correo electrónico con el siguiente título: “Evasión fiscal: disponible lista de clientes”. El remitente, Ruben Al-Chadick, el nick que usaba Hervé.

La identidad de las personas involucradas no fue revelada de inmediato. Francia compartió la información con múltiples jurisdicciones, mientras que España implementó un amplio proceso de regularización fiscal. De acuerdo con El Confidencial, la mayoría de los nombres solo salieron a la luz en 2015, gracias a una pesquisa llevada a cabo conjuntamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Le Monde, laSexta y El Confidencial.

La lista incluye individuos y entidades legales de más de 200 naciones diferentes. Entre ellos se encuentran empresarios, aristócratas, personalidades del entretenimiento, traficantes de drogas y diamantes, así como miembros de las fuerzas armadas. “En total, acumulaban algo más de 102.000 millones de dólares, unos 78.000 millones de euros al cambio de 2007, año al que hacen referencia estas cifras”, señaló en aquel entonces El Confidencial.

Netflix: ¿Qué famosos aparecieron en la lista?

Como era previsible, ciertos nombres destacados se vieron involucrados en la "Lista Falciani". Van algunos: Arleta Ricci (heredera de la fortuna de la diseñadora Nina Ricci); el actor Christian Slater; el ex cantante David Bowie; la modelo Elle MacPherson; el ex futbolista Diego Forlán; los pilotos Michael Schumacher y Fernando Alonso; el ex tenista Marat Safin; el músico Phil Collins; la ex cantante Tina Turner; el motociclista Valentino Rossi.

Los abogados o representantes de numerosas figuras implicadas se apresuraron a ofrecer justificaciones sobre la inclusión de sus clientes en la lista de Falciani.

Hervé Falciani, hoy

El 22 de diciembre de 2008, el ciudadano de doble nacionalidad franco-italiana extrajo los nombres de los archivos del banco y escapó junto a su esposa y su hija a Niza, Francia. Se vio obligado a abandonar Suiza debido a que infringir el secreto bancario en ese país constituye un delito.

Una vez en Francia, su primer paso fue comunicarse con un inspector de la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales para compartir la información que poseía (la cual inicialmente había considerado vender).

En 2015, cuando se hicieron públicos los nombres, la Corte Federal de Suiza dictaminó una sentencia de cinco años de prisión en ausencia para Falciani por cargos de espionaje. Sin embargo, dado que en ese momento residía en Francia, no pudo ser entregado a las autoridades suizas.

En 2017, Suiza emitió una orden de arresto y al año siguiente, el 4 de abril de 2018, Falciani fue aprehendido en España justo antes de asistir a un evento. La policía había estado buscándolo desde el 19 de marzo.

Falciani se hizo famoso en 2015 por filtrar una lista con 130.000 nombres de potenciales evasores fiscales.

No obstante, al día siguiente de su arresto, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió liberar al informático bajo ciertas condiciones: deberá presentarse semanalmente ante el juzgado, entregar su pasaporte y le está prohibido abandonar España.

La película "El correo", disponible en Netflix, concluye con un epílogo que hace referencia al caso: “La ‘Lista Falciani’ destapó 1.800 millones de euros ‘opacos’ españoles en Suiza. El país necesitó un rescate de la Unión Europea por valor de 58.000 millones de euros. La deuda pública se triplicó. (...) Los desahucios se multiplicaron. Los recortes en sanidad y educación se mantienen al día de hoy”.