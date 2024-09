Netflix confirmó la fecha de estreno de "El Juego del Calamar" 2 con un nuevo póster

La producción estrenada en 2021 en la plataforma líder de streaming se transformó en la serie de origen no estadounidense más vista de todos los tiempos . Por ello, los seguidores aguardan con ansiedad el estreno de la segunda temporada, donde volverá a aparecer el personaje principal , Seong Gi-hun , interpretado por el actor Lee Jung-jae .

El póster, publicado en las redes sociales oficiales, presenta a uno de los vigilantes con su característico traje rojo y máscara negra, arrastrando lo que parece ser el cuerpo sin vida de un jugador dentro de un círculo. Alrededor, se distinguen las sombras de los demás competidores.

En el centro de la imagen se aprecia una caja de regalo adornada con un lazo rosa, acompañada por el mensaje "El juego no se detendrá".

El Juego del Calamar presentó nuevo póster.

Al cierre de la primera temporada (advertencia de spoiler), el líder Lee Byung-hun insinuó que las competencias proseguirían pese al fallecimiento del fundador Oh Il-nam. No obstante, la trama oficial aún no ha sido desvelada.

