Netflix: el thriller que se ubica en el 3° puesto y mantiene una tensión constante

Lauren se entera de una red de mentiras y falsedades que la llevan a criticar todo lo que creía conocer respecto a su familia y su vida. Con el paso de los minutos el misterio invade más la historia, y esta llega a convertirse en el objetivo de fuerzas oscuras decididas a silenciarla.

Esta película explora secretos familiares y peligros ocultos.

La película tiene una duración de 1 hora y 47 minutos, y combina tensión permanente, giros sorprendentes y personajes complejos. Las figuras estelares que llevan adelante esta cinta son Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford, Michael Beach, Marque Richardson y Chris Gann, entre otros.

Un éxito inesperado en Netflix

Inheritance se estrenó originalmente en 2020, pero no ha logrado una recepción destacada en sus apariciones iniciales. Las críticas tanto de expertos como de la audiencia no superaron los 4.5 puntos en una escala de 10. No obstante, con su llegada a Netflix, la película pudo dar vuelta su imagen negativa, y logró alcanzar el ranking de los títulos más vistos.

El fenómeno de este relanzamiento puede vincularse en parte al éxito de Lily Collins con Emily in Paris. La gran relevancia que esta historia ha conseguido produjo un renovado interés en sus otros trabajos, entre los que se incluyen Inheritance. Netflix clasificó esta producción como “siniestro”, atrayendo a una audiencia ávida de thrillers psicológicos.

La tensión aumenta en 'Inheritance' mientras Lauren investiga el pasado de su padre.

Un elenco de renombre

El éxito de Inheritance también se respalda en su destacado elenco. Más allá de Collins, la producción tiene entre sus filas a Simon Pegg, conocido por su trabajo en Shaun of the Dead y Mission: Impossible; Connie Nielsen, quien destacó con su papel en Wonder Woman; y Chace Crawford, reconocido por Gossip Girl. El reparto se completa con Michael Beach, Marque Richardson y Chris Gann, quienes ofrecen actuaciones por demás enriquecedoras que consolidan el clima de suspenso del film.

Esta película cuenta con la dirección de Vaughn Stein, y con el guion de Matthew Kennedy. Dichos expertos han logrado crear una experiencia cinematográfica que mantiene a los espectadores inmersos en la trama. La cualidad de Stein para diseñar una historia repleta de misterio y tensión es notorio a lo largo de la película, y su orientación en los detalles permite construir un mundo creíble y cautivador.

La historia sigue a Lauren Monroe, interpretada por Lily Collins, una abogada de distrito de éxito.

La reacción del público

La respuesta de la audiencia a Inheritance en Netflix fue por demás positiva. Los usuarios de la plataforma manifestaron sus impresiones en redes sociales, destacando la trama intrigante y las actuaciones sobresalientes. Este boca a boca versión digital fue un elemento fundamental para el volver a nacer de esta producción. Se trata de una prueba fehaciente de la influencia de la comunidad en línea para determinar las tendencias de visualización.

Hoy, se encuentra en el tercer puesto en el ranking de las películas más vistas. Este thriller de suspenso logró dar con una nueva audiencia y se posicionó como uno de los favoritos actuales de Netflix. Para los fanáticos del misterio y el suspenso, Inheritance brinda una experiencia cinematográfica llena de giros inesperados y una atmósfera tensa que no decepciona.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones