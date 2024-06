Netflix lanza una nueva versión de Agatha Christie

Sumergite en el enigma de una fiesta campestre en 1925 con 'The Seven Dials Mystery', una serie de Netflix llena de suspenso y misterio.

La BBC y Britbox International han anunciado otra adaptación de una novela de Agatha Christie, Towards Zero.

Mia McKenna-Bruce encabezará el elenco de una próxima serie de Netflix inspirada en la obra literaria "El enigma de las siete esferas" de Agatha Christie, titulada "The Seven Dials Mystery". La intérprete reconocida por su papel en "How to Have Sex" compartirá pantalla con Martin Freeman y Helena Bonham Carter en este proyecto bajo la dirección de Chris Sweeney.