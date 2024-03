Netflix lanzará "El teorema de los 3 cuerpos", de los creadores de Game of Thrones

Netflix: el destacado elenco de esta producción

En el elenco de El problema de los 3 cuerpos destacan Jess Hong (conocida por su participación en The Brokenwood Mysteries), Benedict Wong (reconocido por su papel en Doctor Strange), Liam Cunningham (famoso por su papel en Game of Thrones), Eiza González (conocida por su participación en Ambulance: Plan de huida), Jovan Adepo (reconocido por su papel en Babylon), John Bradley-West (conocido por su participación en Game of Thrones), Alex Sharp (conocido por su papel en El juicio de los 7 de Chicago) y Jonathan Pryce (reconocido por su papel en Game of Thrones).

Aunque la primera temporada aún no se ha estrenado, la serie ya tiene en marcha una segunda temporada que adaptará el segundo libro de la trilogía.

David Benioff y D.B. Weiss se encuentran al mando de la producción.

"Tenemos algo más que un concepto para la segunda temporada, algo más elaborado que una fase de desarrollo", compartieron los desarrolladores del programa en una conversación con Collider. Además, confirmaron que la intención inicial es producir entre tres y cuatro temporadas, dado que el tercer libro tiene el doble de extensión que los anteriores.

Qué significa El problema de los 3 cuerpos para la Física

"El problema de los 3 cuerpos" alude a un enigma sin resolver en el ámbito de la física y la mecánica tradicional que busca desarrollar un marco teórico para prever el desplazamiento, ubicación y velocidad de tres entidades que interactúan gravitacionalmente. En otras palabras, se trata del esfuerzo por establecer principios consistentes para la influencia gravitacional entre tres cuerpos masivos en movimiento.

Por ende, el desafío de los tres cuerpos persigue anticipar los trayectos que realizarán tres entidades, como podrían ser tres planetas que se atraen mutuamente mediante la fuerza gravitatoria.

Embed

Para abordar la cuestión de los tres cuerpos, se inicia con una ubicación y velocidad específicas para cada una de las tres entidades. En resumen, se disponen de 18 magnitudes (3 de velocidad y 3 de posición para cada cuerpo). A partir de estos datos, se busca trazar las trayectorias de los tres cuerpos en todo momento.

A diferencia del desafío de los dos cuerpos, que se puede resolver con relativa facilidad, el enigma de los tres cuerpos no admite solución a través de métodos integrales, dado que no existe una fórmula probada que lo gobierne. A pesar de tres siglos de estudio, hasta la fecha no se ha hallado una solución definitiva y general para este problema.