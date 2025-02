Netflix lanzó un curioso adelanto de Stranger Things 5: ¿De qué trata?

La quinta entrega de Stranger Things se perfila como la más audaz de toda la saga, según los creadores, Matt y Ross Duffer, quienes lo anunciaron en el evento Next on Netflix, realizado en Los Ángeles. Este cierre de la serie, que llegará este año tras una pausa de 3 años , demostró un año entero de grabación y generó más de 650 horas de material filmado.

Netflix lanzó un cartel de búsqueda de Eleven con un número telefónico real, desatando la curiosidad de los fanáticos que intentan descifrar pistas sobre la trama.

“Fue muy intensa y emotiva de filmar, tanto para nosotros como para nuestros actores. Llevamos casi diez años haciendo esta serie juntos. Hubo mucho llanto. Hubo tanto llanto”, agregó. “La serie significa mucho para todos nosotros, y todos pusieron su corazón y alma en ella. Esperamos —y creemos— que esa pasión se refleje en la pantalla”.

En el evento, Netflix reveló las primeras imágenes de Stranger Things 5, donde se pueden ver a personajes principales como Mike, Hopper, Dustin, Lucas y Eleven enfrentándose una vez más a Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower.

Se destacó también la estación de radio WSQK, que podría tener un rol importante en la nueva temporada. Una de las escenas mostradas reveló que uno de los episodios llevará el título de "Shock Jock".

La incorporación de grandes figuras al estreno de la 5° temporada en Netflix

Otro aspecto sorprendente del adelanto fue la aparición de Linda Hamilton, quien se incorpora al reparto en un papel aún no anunciado.

Las imágenes mostraban a su personaje con un estilo militar. Por su parte, Millie Bobby Brown, quien da vida a Eleven, llevaba ropa de entrenamiento típica de los años 80, mientras que Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin, se mostró con un sombrero nuevo.

Aunque aún no se indicó una fecha precisa de lanzamiento, las temporadas previas de la serie se estrenaron en verano, lo que indica que esta última temporada podría seguir esa misma pauta.

El futuro de “Stranger Things”

Además de revelar un avance de la nueva temporada, los Hermanos Duffer también discutieron el futuro del mundo de Stranger Things, asegurando que se están trabajando en nuevas historias. “Hay más historias de Stranger Things por contar y en proceso”, afirmó Matt Duffer.

Y añadió: “Todavía es pronto para hablar de ellas, pero estamos profundamente involucrados en cada una. Es muy importante para nosotros que cualquier cosa que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no se sienta repetitiva, que tenga una razón para existir y siempre marque su propio camino”.

La obra de teatro de Stranger Things

Uno de los proyectos en proceso es Stranger Things: The First Shadow, una obra de teatro precuela que se está presentando en el West End de Londres y que pronto debutará en Broadway.

Por otro lado, Netflix ha confirmado que está trabajando en una serie animada ambientada en el mismo universo, aunque aún no se han dado detalles específicos al respecto.

En paralelo, los Hermanos Duffer trabajan en dos nuevas series para Netflix, previstas para 2026. La primera, The Boroughs, “probablemente comparte más ADN con Stranger Things, porque trata sobre un grupo de inadaptados que luchan contra un mal sobrenatural”, explicó Matt Duffer.

La distinción radica en que esta trama se desarrolla en un retiro para personas mayores, con personajes de edad avanzada. El elenco está compuesto por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Bill Pullman.

La segunda producción, Something Very Bad Is Going to Happen, narra la historia de una pareja durante la semana previa a su enlace. Ross Duffer la definió como un análisis del “miedo y la angustia” que pueden generarse al asumir un compromiso eterno.