Netflix presenta "Shirley": la lucha de una mujer afroamericana en EE.UU

Netflix: ¿De qué se trata el film?

La trama se sitúa en los inicios de la década de 1970 y se concentra en narrar la contienda presidencial de Chisholm, resaltando las dificultades que afrontó como aspirante. Entre los obstáculos más destacados se encuentran la oposición de ciertos compañeros de partido y la falta de cobertura mediática en momentos clave de la campaña.

Regina King, famosa por sus roles en Watchmen y Siempre hay tiempo para morir, interpreta con determinación y convicción a Chisholm, acompañada por un elenco sólido y una ambientación que recrea fielmente la atmósfera de la época.

A lo largo de la historia, se hacen patentes los esfuerzos personales y laborales que Chisholm tuvo que enfrentar en su búsqueda por un lugar en la política de Estados Unidos. La película se enriquece con entrevistas exclusivas con familiares, amigos y cercanos para crear un relato auténtico y conmovedor de su vida.

Shirley no solamente se adentra en la contienda electoral, sino que también incita a una reflexión acerca del costo del triunfo y la perseverancia de una mujer desafiando las barreras impuestas por la sociedad.

Roberto Gottlieb, encarnado por Lucas Hedges, el asistente legal que asciende a ser el coordinador nacional de estudiantes para la campaña, y Stanley Townsend, interpretado por Brian Stokes Mitchell, el director de la misma, emergen como personajes fundamentales en la trama, simbolizando el apoyo crucial en el arduo trayecto de Chisholm hacia las primarias demócratas de junio de 1972.

Participant desempeña un papel fundamental en este proyecto gracias a su destacada labor en la promoción del compromiso cívico y la equidad social, resaltando la relevancia de Shirley en el panorama cultural y político contemporáneo.

En una época en la que la diversidad, la igualdad y la inclusión ocupan un lugar destacado en el diálogo mundial, la narrativa de Shirley Chisholm resuena con vigor, motivando a las próximas generaciones a seguir con valentía y determinación sus aspiraciones e ideales.

La verdadera historia de Shirley

Nacida el 30 de noviembre de 1924 en Brooklyn, Nueva York, Chisholm ascendió al cargo de representante en la Cámara en 1968 y ejerció hasta 1983, representando al 12º Distrito Congresional de Nueva York. Durante su mandato legislativo, se destacó por su firme defensa de la educación y la equidad social.

El guion de esta historia es elaborado por John Ridley.

En el año 1972, Chisholm marcó un hito al postularse como aspirante a la nominación presidencial del Partido Demócrata, bajo el lema "No comprada y no sometida", resaltando su autonomía y dedicación a la justicia y la igualdad. Aunque no logró obtener la nominación, su campaña constituyó un momento trascendental en la historia política de Estados Unidos, allanando el camino para las venideras generaciones de mujeres y minorías en la esfera política del país.

El lanzamiento de Shirley en la plataforma de streaming Netflix no solo rinde tributo a una destacada personalidad de la política estadounidense, sino que también resalta la importancia de otorgar visibilidad a narrativas de resistencia y tenacidad que han sido ignoradas o relegadas al olvido.

Mediante una historia envolvente y una realización de calidad sobresaliente, la película busca convertirse en un agente impulsor de transformación y análisis en una sociedad que aún lidia con los mismos problemas de género y raza que Chisholm desafió hace casi medio siglo.

La actuación de Regina King, el guion elaborado por John Ridley y el aporte de Participant en Shirley establecen un puente entre épocas, proporcionando una visión singular de las dificultades y triunfos de aquellos que desafían las normas establecidas. Este filme biográfico de Netflix promete ser una experiencia cinematográfica enriquecedora y un recordatorio elocuente del legado de Shirley Chisholm en la lucha por una sociedad más equitativa y justa.