Streaming.. Netflix presenta a Will Smith en una exitosa historia: los detalles

Will Smith brilla en Netflix con una historia innovadora y de gran éxito.

Will Smith brilla en Netflix con una historia innovadora y de gran éxito, aunque el gigante del streaming pronto la eliminará de su amplio repertorio. En "Proyecto Géminis", Henry Brogan (interpretado por Will Smith), un sicario que ya ha superado su mejor momento para seguir en su arduo oficio, opta por el retiro. Sin embargo, descubre que abandonar esta vida no será tan sencillo, ya que se enfrentará a un clon suyo mucho más joven.