Netflix y una producción neerlandesa llena de suspenso que cautiva a todos

Ambas viajan en tren a Ostende, una ciudad costera en Bélgica, donde cada una sigue distintos planes: Bodil va a la casa que heredó de su tía, mientras que Isabel se aloja en un hotel de la zona.

¿De qué se trata esta historia de Netflix?

La trama toma un giro enigmático cuando Isabel se desvanece, y Backer se convierte en la principal sospechosa. Según el medio neerlandés NRC, esta película, protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap y que llegó a Netflix en mayo de 2023, cautiva con gran elegancia.

Siempre fiel es una de las más vistas en Netflix.

“Excelente me encantó. Fui gratamente sorprendida. Buen desarrollo, buena actuación, mucho suspenso. Me mantuvo atenta, muy atenta en todo momento”, y “Bien desarrollada, entretenida y el final no lo esperaba.

Siempre fiel es un thriller psicológico holandés de 2022.

Al inicio puede parecer medio lenta, pero después arranca con todo. ¡Así que si estás dudando en verla... mandale cumbia!!!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Google.

El reparto completo de Siempre fiel, de Netflix

Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)

Elise Schaap (Isabel Luijten)

Nasrdin Dchar (Milan Saber)

Sophie Decler (Ann Van Passel)

Gijs Naber (Luuk Luijten)

