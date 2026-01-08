Por qué Julia Roberts estuvo a punto de rechazar el papel principal en Notting Hill

Julia Roberts le confesó a Roger Michell que Notting Hill fue la película más difícil que tuvo que hacer.

Julia Roberts contó que estuvo muy cerca de decirle que no a uno de los personajes más icónicos de su carrera: Anna Scott en la película Notting Hill. En diálogo con Deadline , la actriz admitió que en un primer momento consideró la propuesta como “la idea más tonta” que podría aceptar, aunque cambió de opinión después de leer el guion completo.

Lanzada en 1999 , Notting Hill relata la historia de una famosa actriz estadounidense que se enamora de un modesto librero británico, interpretado por Hugh Grant .

Notting Hill se transformó en un fenómeno de taquilla, acumulando 363 millones de dólares en todo el mundo , y con el paso de los años se consolidó como un referente del cine romántico moderno . Aun así, la participación de Julia Roberts en el film no fue inmediata. La actriz, actualmente de 58 años, recordó que su primera reacción al conocer la historia fue de rechazo total .

“Cuando mi agente me llamó y me habló de Notting Hill, pensé: ‘Bueno, esta suena como la idea más tonta de cualquier película que podría hacer’” , confesó Roberts.

Julia Roberts admitió que al principio le resultaba difícil asumir el rol de “la estrella de cine más grande del mundo” y no lograba imaginar cómo darle vida a ese personaje dentro del marco de una comedia romántica.

Notting Hill recaudó 363 millones de dólares en la taquilla mundial.

La lectura que cambió todo

Todo cambió cuando tuvo la oportunidad de leer el guion, obra de Richard Curtis. “Lo leí y pensé: ‘Oh. Esto es encantador. Es muy gracioso’”, recordó la actriz. Sin embargo, Roberts confesó que incluso después de sentirse atraída por la historia, había planeado rechazar el papel formalmente durante un almuerzo con Curtis, el productor Duncan Kenworthy y el director Roger Michell, quien falleció en 2021.

Lejos de rechazar el papel, aquel encuentro terminó siendo crucial para que Julia Roberts decidiera sumarse al proyecto. La actriz recordó que la actitud y el trato del equipo creativo jugaron un papel determinante en su decisión.

“Eran tan encantadores, dulces y divertidos que pensé: ‘Vaya, esto realmente va a suceder’”, relató. Finalmente aceptó integrarse al elenco y más tarde destacó que el trabajo de Roger Michell fue uno de los factores clave para el éxito de la película.

Un desafío actoral: Interpretar una versión de sí misma

Roberts también mencionó en otras entrevistas los retos que implicó interpretar una versión ficticia de sí misma como estrella de Hollywood. En un reportaje con Vogue del año pasado, confesó al propio Michell que este papel fue uno de los más exigentes de toda su trayectoria.

La actriz contó que dudó en aceptar su papel como Anna Scott, pero Richard Curtis la hizo cambiar de opinión.

“Sinceramente, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue interpretar a una actriz de cine en tu película. ¡Me sentí muy incómoda! Lo hemos hablado muchas veces, pero casi no acepto el papel porque me parecía... ¡Ay, me parecía muy incómodo! Ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona”, confesó.

A pesar de esas dudas iniciales, la estrella de Hollywood aseguró que el rodaje resultó ser una experiencia muy positiva y que disfrutó especialmente del ambiente de trabajo y la relación con el equipo.