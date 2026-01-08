jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 16:56
Streaming.

Por qué Julia Roberts estuvo a punto de rechazar el papel principal en Notting Hill

La actriz reveló que inicialmente dudó en interpretar a Anna Scott y explicó qué fue lo que la convenció de sumarse a la icónica comedia romántica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Julia Roberts le confesó a Roger Michell que Notting Hill fue la película más difícil que tuvo que hacer.

Julia Roberts le confesó a Roger Michell que Notting Hill fue la película más difícil que tuvo que hacer.

Julia Roberts contó que estuvo muy cerca de decirle que no a uno de los personajes más icónicos de su carrera: Anna Scott en la película Notting Hill. En diálogo con Deadline, la actriz admitió que en un primer momento consideró la propuesta como “la idea más tonta” que podría aceptar, aunque cambió de opinión después de leer el guion completo.

Lee además
Tristeza en el mundo artístico por la muerte de Claudia Schijamn.
Luto.

Murió una reconocida actriz argentina del elenco de "El Eternauta"
Qué se sabe hasta el momento y qué dijeron involucrados al respecto.
Streaming.

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Lanzada en 1999, Notting Hill relata la historia de una famosa actriz estadounidense que se enamora de un modesto librero británico, interpretado por Hugh Grant.

Julia Roberts por poco no acepta el papel.

Julia Roberts casi rechaza a Anna Scott antes de leer el guion

Notting Hill se transformó en un fenómeno de taquilla, acumulando 363 millones de dólares en todo el mundo, y con el paso de los años se consolidó como un referente del cine romántico moderno. Aun así, la participación de Julia Roberts en el film no fue inmediata. La actriz, actualmente de 58 años, recordó que su primera reacción al conocer la historia fue de rechazo total.

“Cuando mi agente me llamó y me habló de Notting Hill, pensé: ‘Bueno, esta suena como la idea más tonta de cualquier película que podría hacer’”, confesó Roberts.

Julia Roberts admitió que al principio le resultaba difícil asumir el rol de “la estrella de cine más grande del mundo” y no lograba imaginar cómo darle vida a ese personaje dentro del marco de una comedia romántica.

Notting Hill recaudó 363 millones de dólares en la taquilla mundial.

La lectura que cambió todo

Todo cambió cuando tuvo la oportunidad de leer el guion, obra de Richard Curtis. “Lo leí y pensé: ‘Oh. Esto es encantador. Es muy gracioso’”, recordó la actriz. Sin embargo, Roberts confesó que incluso después de sentirse atraída por la historia, había planeado rechazar el papel formalmente durante un almuerzo con Curtis, el productor Duncan Kenworthy y el director Roger Michell, quien falleció en 2021.

Lejos de rechazar el papel, aquel encuentro terminó siendo crucial para que Julia Roberts decidiera sumarse al proyecto. La actriz recordó que la actitud y el trato del equipo creativo jugaron un papel determinante en su decisión.

Julia Roberts le confesó a Roger Michell que Notting Hill fue la película más difícil que tuvo que hacer.

“Eran tan encantadores, dulces y divertidos que pensé: ‘Vaya, esto realmente va a suceder’”, relató. Finalmente aceptó integrarse al elenco y más tarde destacó que el trabajo de Roger Michell fue uno de los factores clave para el éxito de la película.

Un desafío actoral: Interpretar una versión de sí misma

Roberts también mencionó en otras entrevistas los retos que implicó interpretar una versión ficticia de sí misma como estrella de Hollywood. En un reportaje con Vogue del año pasado, confesó al propio Michell que este papel fue uno de los más exigentes de toda su trayectoria.

La actriz contó que dudó en aceptar su papel como Anna Scott, pero Richard Curtis la hizo cambiar de opinión.

“Sinceramente, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue interpretar a una actriz de cine en tu película. ¡Me sentí muy incómoda! Lo hemos hablado muchas veces, pero casi no acepto el papel porque me parecía... ¡Ay, me parecía muy incómodo! Ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona”, confesó.

A pesar de esas dudas iniciales, la estrella de Hollywood aseguró que el rodaje resultó ser una experiencia muy positiva y que disfrutó especialmente del ambiente de trabajo y la relación con el equipo.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió una reconocida actriz argentina del elenco de "El Eternauta"

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?

Matt Damon y Ben Affleck regresan juntos en el thriller más esperado de Netflix

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental de "Stranger Things": ¿Cuándo será?

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Hospital Snopek: te colocan un inyectable y te mandan a la casa video
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel