Cuáles son las redes sociales más utilizadas

En la actualidad, el 53,6% de la población mundial usa redes sociales de forma activa (son aproximadamente 4.200 millones de personas), según el estudio The Global State of Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social. El 98.8% de las personas usan dispositivos móviles para acceder a las redes sociales.

Según este estudio, Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, con 2.800 millones de usuarios. Le siguen YouTube con aproximadamente de 2.300 millones y WhatsApp, con 2.000 millones.

En 2020, plataformas sociales como Instagram, Twitter, YouTube, Twitch y TikTok tuvieron un crecimiento importante de la cantidad de usuarios que usan estas redes, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo al informe State of Mobile 2021, de la compañía App Annie, el consumo mensual de TikTok creció un 94,1% en 2020 con respecto al año anterior, mientras que el aumento de otras redes sociales, como Facebook o Instagram, fue alrededor del 11%.

Los expertos recomiendan

Pensar antes de publicar . Se debe tener cuenta que, aunque se borre el contenido publicado, seguirá quedando registrado en los servidores. Incluso, cualquier persona que lo haya visto pudo haberse guardado el contenido o haberlo difundido.

. Se debe tener cuenta que, aunque se borre el contenido publicado, seguirá quedando registrado en los servidores. Incluso, cualquier persona que lo haya visto pudo haberse guardado el contenido o haberlo difundido. Configurar la privacidad y revisar los permisos de las aplicaciones. Con esta opción podrías controlar, por ejemplo, quién puede ver el material. Antes de instalar cualquier aplicación se debe desconfiar de aquellas que soliciten autorizaciones que no son necesarias para su funcionamiento.

Con esta opción podrías controlar, por ejemplo, quién puede ver el material. Antes de instalar cualquier aplicación se debe desconfiar de aquellas que soliciten autorizaciones que no son necesarias para su funcionamiento. Atender a los virus. El objetivo suele ser robar información. La forma más común es a través de enlaces de supuestas noticias, vídeos o publicaciones falsas. En este sentido, no hagas click en ningún enlace que no sea de confianza y asegúrate de tener instalado un antivirus en tu dispositivo electrónico.

El objetivo suele ser robar información. La forma más común es a través de enlaces de supuestas noticias, vídeos o publicaciones falsas. En este sentido, no hagas click en ningún enlace que no sea de confianza y asegúrate de tener instalado un antivirus en tu dispositivo electrónico. Cuidar la identidad digital. En caso contrario se puede robar o suplantar los datos. Para evitarlo, no accedas a tus registros desde equipos compartidos.