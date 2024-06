Prime Video anunció la fecha de estreno de Like a Dragon

Esta serie, que llevará el nombre oficial de Like a Dragon: Yakuza, constará de seis episodios y estará dirigida por Masaharu Take, conocido por su trabajo en la serie dramática The Naked Director. Según el comunicado oficial, Like a Dragon: Yakuza se fundamentará en un guion original que se inspira en el primer título de la serie, Yakuza, lanzado en 2005.