Prime Video lanza la precuela de una exitosa saga que batió récords

La película toma como referencia la obra literaria de Suzanne Collins, 'The Ballad of Songbirds and Snakes', publicada en el año 2020, mientras que el guion cinematográfico fue elaborado por Michael Arndt y Michael Lesslie.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, esta producción cinematográfica presentó en roles principales a Rachel Zegler, Tom Blyth, Josh Andrés Rivera, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Burn Gorman, Peter Dinklage y Viola Davis.

Un aspecto que suele destacarse de la serie de 'Los juegos del hambre' es la selección y producción de la música. En esta ocasión, la banda sonora de 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' presenta canciones interpretadas por artistas como Rachel Zegler (quien encabeza el elenco), Olivia Rodrigo, entre otros.

