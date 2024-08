Streaming.. Prime Video lanzó el tráiler de "Like a Dragon: Yakusa"

En tiempos recientes, no es sorpresa que las plataformas de streaming y las principales productoras hayan centrado su atención en las tramas y personajes del mundo de los videojuegos . Prime Video , el servicio de Amazon MGM Studios , se ha destacado en seguir esta moda.

En este momento, Prime Video se enfoca en un nuevo y apasionante proyecto: la conversión en imagen real de Like a Dragon: Yakuza , el juego que SEGA presentó en 2005 . El tráiler recientemente revelado sugiere que la serie capturará la esencia del videojuego, trasladándola a la pantalla con la misma intensidad y emoción que han definido sus producciones anteriores.

De acuerdo con la sinopsis oficial: “La serie original de acción, suspenso y crimen, Like a Dragon: Yakuza, se desarrolla en 1995 y 2005. Esta narra la vida, los amigos de la infancia y las repercusiones de las decisiones de Kazuma Kiryu, un temible e incomparable guerrero Yakuza con un fuerte compromiso con la justicia, el deber y la humanidad”.

Captura del tráiler oficial de 'Like a Dragon: Yakuza'.

Se ha revelado que la serie se desarrollará en el distrito ficticio de Kamuroch, una zona inspirada en Kabukich, el famoso y turbulento barrio de Shinjuku en Tokio. La producción constará de seis capítulos y estará dirigida por Take Masaharu (Hotel Royal, The Gun) y Takimoto Kengo (Kamen Teacher). La colaboración de estos directores augura una adaptación visualmente impresionante y fiel al carácter del videojuego.

En lo que respecta al reparto, Kaku Kento (La última familia ninja) y Takeuchi Ryoma (Love You as the World Ends) asumirán los papeles principales en esta serie.

El Tráiler de Like a Dragon: Yakuza, de Prime Video

En relación con su participación en el proyecto, Takeuchi expresó: “Me siento verdaderamente honrado de tener la oportunidad de interpretar a Kazuma Kiryu, un personaje tan querido en la serie de videojuegos. He puesto todo mi esfuerzo en el papel. Estoy seguro de que el público disfrutará del drama humano que la serie presenta y del conflicto en torno a Kazuma Kiryu".

En esa línea, concluyó: "Además, los espectadores podrán apreciar las intensas escenas de combate de Kiryu, incluyendo su icónico tatuaje de dragón en la espalda”. Like a Dragon: Yakuza debutará con sus primeros tres capítulos en Prime Video el 25 de octubre.

