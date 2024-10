Prime Video suma esta atrapante historia protagonizada por Zendaya

El filme Challengers tiene una duración de 131 minutos y obtuvo una calificación de 7,2 en IMDb, el reconocido portal dedicado a películas y series.

Como mencionamos anteriormente, el filme Challengers está protagonizado por Zendaya, aclamada por muchos críticos como la actriz del momento, junto a Mike Faist, Josh O’Connor (famoso por su papel del príncipe Carlos en la serie de Netflix The Crown), Bryan Doo, entre otros.

La dirección está a cargo del italiano Luca Guadagnino, quien ha presentado obras como Call Me By Your Name (con Timothée), Suspiria (con Dakota Johnson y Tilda Swinton) y Bones and All, entre otras.

