Prime Video suma una histórica serie de fútbol que todos amaron

Oliver Atom y Benji Price . Si estos nombres no te suenan, probablemente te perdiste las tardes pegado al televisor después de clases . " Campeones " no es solo un clásico de la animación japonesa : es la serie que nos enseñó a amar el fútbol y a cuidarlo en las canchas del barrio. Prime Video le rinde tributo al añadir sorpresivamente los 126 episodios de la serie original de 1983 , todos en color . ¡Impresionante!

Si eres suscriptor de Prime tendrás acceso completo a la serie sin coste adicional.

Y si deseas sumergirte en el universo de los videojuegos, ten presente que en 2020 se lanzó Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, el título más fiel a la serie para PS4, PC y Nintendo Switch.

A pesar de sus particularidades, logra captar de manera excepcional la esencia del anime, reviviendo los momentos más destacados de los arcos narrativos principales que atraviesan Oliver y sus amigos.

