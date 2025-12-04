jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 11:41
Redes sociales.

Qué fue lo más visto en YouTube en Argentina durante el 2025

La red compartió el listado de los contenidos más reproducidos y las figuras más seguidas durante el año, revelando cuáles fueron los artistas preferidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La red social publicó lo mas escuchado y lo más visto del año: los artistas elegidos por los argentinos.

La red social publicó lo mas escuchado y lo más visto del año: los artistas elegidos por los argentinos.

YouTube cierra el 2025 con su propio balance anual. La plataforma reveló cuáles canales captaron más la atención del público argentino y qué creadores de contenido se destacaron entre lo más reproducido, ofreciendo un panorama basado en datos concretos sobre la actividad digital.

Lee además
Cazzusuperó a Lady Gaga en YouTube
Histórico.

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"
Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

2023YouTube.jpg
YouTube lanza una versión para Visión Pro.

YouTube lanza una versión para Visión Pro.

En el apartado dedicado a los creadores que transmiten en vivo, figuran el canal Un poco de Ruido —que ronda los dos millones de seguidores— y las reseñas futboleras de Davoo Xeneize, que superan los 2,4 millones de suscriptores.

El balance anual también resalta un hecho singular: la transmisión del Conicet realizada desde las profundidades del océano. Ese directo —que se convirtió en un fenómeno masivo— reunió más de 18 millones de reproducciones en apenas un mes y alcanzó picos de 93.000 personas conectadas al mismo tiempo.

En la sección de streamers aparece el canal Un poco de Ruido.

Los videos musicales más vistos en YouTube

El listado de los contenidos más reproducidos en nuestro país estuvo liderado por la cumbia, con ocho artistas nacionales entre los 10 principales. Completan el podio de géneros musicales que más escucharon los argentinos el reggaetón y el RKT.

El videoclip con mayor número de visualizaciones durante el año pertenece a una cantante argentina: Cazzu, con su tema “Con Otra”, que superó los 294 millones de reproducciones.

En el segundo puesto se encuentra “Tu jardín con enanitos”, en una versión remix realizada por De Roze, Max Carra, Valen y Ramky. Esta interpretación es un cover de la canción original de Melendi, estrenada en 2012, y acumula 109 millones de vistas en la plataforma.

Embed

En el tercer lugar del ranking se ubican Luciano Pereyra acompañado de Ezequiel y La Clave, junto a Un poco de Ruido y Pinky SD. Su tema “Si no es muy tarde” registró un total de 58 millones de reproducciones.

El top ten se completa con estos artistas:

4. La repandilla x Aneley - Estaba aquí pensando.

5. Maria Becerra, Paulo Londra y XROSS - Ramen para dos

6. Beéle, Westcol, Ovy on the drums - W sound 05 La Plena

7. Q’Lokura x Los Herrera - Carita Triste

La repandilla x Aneley.

8. Emilia, Tini y Nicki Nicole - Blackout

9. Jere Klein x Katteyes - Todo k ver

10. Emilia con Luisa Sonza - Bunda

Por otro lado, los artistas con mas reproducciones en total en la plataforma son María Becerra, Q’Lokura y Bad Bunny.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

El paso a paso para ver tu Spotify Wrapped 2025 con el resumen musical

Estas son las búsquedas del 2025 que hicieron los argentinos en Google y lideran la lista

Lo que se lee ahora
estas son las busquedas del 2025 que hicieron los argentinos en google y lideran la lista
Sociedad.

Estas son las búsquedas del 2025 que hicieron los argentinos en Google y lideran la lista

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel