Qué fue lo más visto en YouTube en Argentina durante el 2025

La red social publicó lo mas escuchado y lo más visto del año: los artistas elegidos por los argentinos.

YouTube cierra el 2025 con su propio balance anual. La plataforma reveló cuáles canales captaron más la atención del público argentino y qué creadores de contenido se destacaron entre lo más reproducido, ofreciendo un panorama basado en datos concretos sobre la actividad digital.

En el apartado dedicado a los creadores que transmiten en vivo , figuran el canal Un poco de Ruido —que ronda los dos millones de seguidores— y las reseñas futboleras de Davoo Xeneize , que superan los 2,4 millones de suscriptores.

El balance anual también resalta un hecho singular: la transmisión del Conicet realizada desde las profundidades del océano . Ese directo —que se convirtió en un fenómeno masivo — reunió más de 18 millones de reproducciones en apenas un mes y alcanzó picos de 93.000 personas conectadas al mismo tiempo.

El listado de los contenidos más reproducidos en nuestro país estuvo liderado por la cumbia , con ocho artistas nacionales entre los 10 principales. Completan el podio de géneros musicales que más escucharon los argentinos el reggaetón y el RKT .

El videoclip con mayor número de visualizaciones durante el año pertenece a una cantante argentina: Cazzu, con su tema “Con Otra”, que superó los 294 millones de reproducciones.

En el segundo puesto se encuentra “Tu jardín con enanitos”, en una versión remix realizada por De Roze, Max Carra, Valen y Ramky. Esta interpretación es un cover de la canción original de Melendi, estrenada en 2012, y acumula 109 millones de vistas en la plataforma.

En el tercer lugar del ranking se ubican Luciano Pereyra acompañado de Ezequiel y La Clave, junto a Un poco de Ruido y Pinky SD. Su tema “Si no es muy tarde” registró un total de 58 millones de reproducciones.

El top ten se completa con estos artistas:

4. La repandilla x Aneley - Estaba aquí pensando.

5. Maria Becerra, Paulo Londra y XROSS - Ramen para dos

6. Beéle, Westcol, Ovy on the drums - W sound 05 La Plena

7. Q’Lokura x Los Herrera - Carita Triste

8. Emilia, Tini y Nicki Nicole - Blackout

9. Jere Klein x Katteyes - Todo k ver

10. Emilia con Luisa Sonza - Bunda

Por otro lado, los artistas con mas reproducciones en total en la plataforma son María Becerra, Q’Lokura y Bad Bunny.