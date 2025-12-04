jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 12:12
Mundo musical.

El paso a paso para ver tu Spotify Wrapped 2025 con el resumen musical

La aplicación lanzó su herramienta anual, que brinda a cada usuario un resumen personalizado incorporando además nuevas métricas interactivas.

Redacción de TodoJujuy
Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 con el resumen musical.

El Spotify Wrapped 2025 recopila la actividad de escucha de cada usuario y la muestra a través de un diseño visual renovado. La plataforma brinda un informe minucioso de los géneros musicales, artistas y canciones que marcaron el perfil auditivo de cada persona en los últimos meses.

Esta versión incorpora nuevas herramientas y funciones impulsadas por tecnología de vanguardia, ofreciendo una manera más atractiva y completa de explorar los datos de consumo.

Ya se encuentra disponible el Spotify Wrapped de cada usuario.

El paso a paso para acceder a tu Spotify Wrapped

Acceder a las estadísticas individuales es un proceso simple que se realiza directamente desde un teléfono o tablet. La herramienta ya está habilitada y demanda completar una serie de pasos concretos dentro de la aplicación para visualizar los datos.

Paso inicial: iniciar la aplicación de Spotify desde un smartphone o tablet. En la pantalla de inicio debería aparecer un banner visible con el mensaje “Tu Wrapped 2025 ya está listo” o bien “Resumen anual”. Si esta notificación no se muestra de manera inmediata, se sugiere actualizar la app a la versión más reciente o localizar el acceso a través de las secciones situadas en la parte superior de la pantalla.

La experiencia interactiva de Spotify permite a los usuarios compartir sus estadísticas de consumo en redes sociales y comparar gustos con amigos.

Paso dos: al encontrar el acceso correspondiente, el usuario debe presionar el banner para comenzar la experiencia. Se abrirá una serie de pantallas interactivas que muestran el resumen de toda la actividad musical registrada. Este 2025, la navegación incorpora una modificación clave: para moverse entre las diferentes secciones, es imprescindible deslizar hacia abajo el dedo sobre la pantalla.

El Spotify Wrapped 2025 ofrece al usuario los datos de consumo de cada cuenta.

Cuáles son las métricas principales del Spotify Wrapped

El informe anual organiza los datos en diversas secciones que ilustran los hábitos de escucha de cada usuario. La plataforma crea de manera automática listas de reproducción con los temas más reproducidos durante el año y brinda la posibilidad de agregarlas a la biblioteca personal para escucharlas en cualquier momento. Además, permite difundir estos resultados directamente en redes sociales desde la aplicación.

Spotify fue creada en 2006 en Estocolmo.

Entre la información más destacada que proporciona el resumen se incluyen:

  • Temas más reproducidos: un listado con las cinco canciones que acumularon la mayor cantidad de escuchas por parte del usuario.
  • Álbumes sobresalientes: la presentación de los discos completos que marcaron la actividad de la cuenta durante el período.
  • Top de artistas: un ranking con los músicos más escuchados, incluyendo gráficas que muestran la evolución del consumo mes a mes.
  • Tiempo en podcasts: el total de horas dedicadas a este formato, en ocasiones acompañado de mensajes especiales de los creadores.
  • Duración total de escucha: el cálculo global del tiempo que la persona invirtió en reproducir contenido dentro de la plataforma.
Spotify
Spotify se cayó y los usuarios reportaron fallas en la plataforma.

Spotify se cayó y los usuarios reportaron fallas en la plataforma.

Nuevas funciones y herramientas interactivas en Spotify

La versión 2025 del resumen anual introduce recursos gráficos y estadísticas inéditas respecto a años anteriores. Entre las innovaciones más destacadas, dentro del apartado de artistas más reproducidos, se incluyen clips entretenidos que muestran a los músicos compitiendo entre sí, como si fuera una carrera lúdica.

Además, el informe añade un indicador que relaciona las preferencias musicales con la edad del usuario. La herramienta analiza los géneros y estilos favoritos y, a partir de ellos, calcula una estimación de la edad aparente del oyente según sus hábitos de escucha.

Algunos de los artistas que aparecen en videos agradeciendo a sus oyentes en el Spotify Wrapped 2025.

Otra novedad destacable son los llamados “Clubs de escucha”, una función que clasifica el patrón de consumo del usuario en seis categorías distintas, cada una con rasgos específicos que reflejan su estilo y personalidad musical. Para potenciar la interacción entre personas, se incorporó Wrapped Party, que permite comparar los hábitos y preferencias propias con los de amigos y conocidos.

El diseño de la experiencia visual busca ser totalmente adaptable: los oyentes pueden volver a secciones concretas del recorrido sin necesidad de reiniciar todo el resumen. Al final, la presentación concluye con mensajes personalizados de agradecimiento enviados por los artistas y creadores que formaron parte de la banda sonora del año de cada usuario.

