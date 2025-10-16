jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 11:02
Spotify: cómo usar la nueva aplicación AI DJ

Vivimos en una época en la que todas las empresas intentan integrar la IA en sus servicios, y este es el método con el que Spotify ha decidido hacerlo.

Por  Redacción de TodoJujuy
AI DJ de Spotify: qué es y cómo usarlo.

Muchos se preguntan en qué consiste y cómo aprovechar el DJ con inteligencia artificial de Spotify, una función que permite crear sesiones musicales adaptadas a tus preferencias. En la actualidad, muchas compañías buscan incorporar la IA en sus productos, y esta es la forma en que Spotify decidió implementarla.

En este artículo, primero te resumimos de manera sencilla qué hace este DJ basado en IA y qué requisitos necesitas para utilizarlo. Luego, se expondrá el paso a paso para que sepas cómo activarlo dentro de tu aplicación de Spotify.

Cómo usar el AI DJ de Spotify.

Qué es AI DJ de Spotify

El AI DJ de Spotify es una herramienta que permite a la app generar un DJ virtual que arma una sesión musical diseñada específicamente según tus preferencias. Cada reproducción es exclusiva y totalmente personalizada, ya que se basa en tu historial de escucha y en la información que Spotify recopila sobre tus gustos musicales.

Además de tomar en cuenta tus elecciones personales, la plataforma incorpora una inteligencia artificial generativa que introduce comentarios entre cada tema. Gracias a la tecnología de OpenAI, este DJ virtual ofrece información sobre la canción, el intérprete o el estilo musical que estás escuchando, hablando con una voz creada por IA.

DJ de Spotify.

En esencia, la propuesta de Spotify con su AI DJ es brindar la sensación de tener un locutor de radio que selecciona canciones solo para ti, mientras te comparte datos curiosos y detalles sobre la música que sabe que disfrutas. Aunque la narración proviene de inteligencia artificial, la información se basa en el análisis de datos recopilados por los curadores musicales de la plataforma.

Esta función de AI DJ está reservada exclusivamente para quienes cuentan con una suscripción Premium, lo que significa que necesitas ser usuario pago para poder utilizarla. La herramienta está disponible tanto en inglés como en español, accesible para usuarios hispanohablantes alrededor del mundo.

Qué es y cómo usarlo para tener una sesión musical personalizada con inteligencia artificial.

Cómo usar el AI DJ de Spotify

Para acceder al DJ impulsado por inteligencia artificial en Spotify, primero abre la aplicación y dirígete a la pantalla principal. Una vez allí, toca la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la pantalla.

A continuación, escribe el término DJ en el buscador de Spotify. Aparecerán varios resultados; entre ellos, selecciona Spotify AI DJ, que estará identificado como una lista de reproducción.

Spotify ya te permite usar un DJ creado por inteligencia artificial.

Con esto, activarás al DJ generado por inteligencia artificial, que comenzará a reproducir canciones basadas en tus preferencias musicales y a ofrecerte información, datos curiosos y anécdotas sobre cada tema. Cada sesión que inicies será única y diferente de la anterior.

