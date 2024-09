Se estrena en Netflix la última temporada de la serie española más exitosa en Argentina

A medida que la narrativa avanza, nuevos personajes entrarán en escena, enredando aún más la historia y aportando una dosis extra de suspense a un desenlace que promete ser intensamente emocional.

En la cuarta temporada, gran parte del elenco original regresa para despedirse de sus personajes.

El elenco que regresa para la última temporada de Netflix

En la cuarta y última temporada, la mayoría de los miembros del elenco original vuelve para darle un cierre a sus personajes. Entre los actores confirmados se encuentran José Coronado en el rol de Tirso Abantos, Luis Zahera como Ezequiel Fandiño y Felipe Londoño en el papel de Nelson Gutiérrez. Además, se anticipa el regreso de Laura Ramos como Gladys, María Molins interpretando a Jimena y Manuel Tafallé como Pepe, entre otros.

No obstante, ciertos personajes no regresarán, como María de Nati y Álex Medina, quienes ya han completado su participación en la serie. Asimismo, se piensa que Nona Sobo, quien dio vida a Irene Sánchez Abantos, no estará en la última temporada, a raíz de lo ocurrido en la tercera entrega.

Algunos personajes no volverán, como es el caso de María de Nati y Álex Medina.

Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de Entrevías

Al igual que en las temporadas previas, la cuarta y última entrega de Entrevías estará compuesta por 8 episodios. Estos capítulos, que ya están disponibles en España y pronto lo estarán en Netflix, ofrecerán conclusiones a las diversas tramas que han mantenido a los seguidores expectantes.

Con este número de episodios, los responsables de la serie podrán finalizar todas las subhistorias, como el destino del hijo de Irene y la enigmática desaparición de Santi, el descendiente de Tirso.

La serie no solo promete resolver las tramas abiertas, sino también sorprender con nuevos personajes.

Qué esperar del final de Entrevías

Los aficionados a la serie en Netflix han presenciado numerosos giros inesperados y sorpresas en las temporadas previas, y la temporada final no será diferente. La serie no solo se encargará de cerrar las historias pendientes, sino que también introducirá nuevos personajes con conexiones sorprendentes con los protagonistas. Esto eleva aún más la anticipación para el desenlace de la serie.

Con su mezcla de acción, drama y un elenco destacado, Entrevías ha conseguido mantener a su público cautivo, y esta cuarta temporada parece preparada para brindar un final espectacular que satisfaga todas las expectativas.

