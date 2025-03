Todos los estrenos de Netflix en abril 2025

Black Mirror: Temporada 7 (04/10/2025)

La inquietante y mordaz antología creada por Charlie Brooker vuelve con seis capítulos inéditos, entre ellos, una continuación de la historia futurista USS Callister.

You: Temporada 5 (24/04/2025)

Joe regresa al lugar donde todo inició: Nueva York. Sin embargo, las tensiones dentro de su familia ponen en riesgo su lujoso matrimonio, mientras una pasión inesperada despierta sus instintos más sombríos.

El Eternauta (30/04/2025)

En esta producción de ciencia ficción, una tormenta de nieve arrasa con la mayor parte de la humanidad, dejando a Juan Salvo y a un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires enfrentando un peligro proveniente de otro mundo.

Más series que llegan en abril:

Pulso (04/03/2025) - La doctora Danny Simms y su equipo de médicos en formación lidian con desafíos médicos y personales mientras trabajan en una sala de urgencias en Miami.

El clubhouse: Un año con los Red Sox (04/08/2025) – Esta producción documental ofrece un acceso exclusivo al vestuario, revelando la faceta más cercana de los Boston Red Sox a lo largo de los altibajos de su temporada 2024.

El bizarro hospedaje de Kian84 (08/04/2025) – Kian84 dirige un albergue fuera de lo común en una isla apartada, donde Jin de BTS y Ji Yeeun transforman la experiencia de los visitantes en un torbellino de diversión y desorden encantador.

Guía para internos (12/04/2025) – Un grupo de médicos en formación en Ginecobstetricia enfrenta el frenesí del trabajo hospitalario y los desafíos personales mientras buscan alcanzar la excelencia en su profesión.

No soy Mendoza (16/04/2025) – Julián se ve forzado a asumir la vida de un empresario corrupto del mundo del juego, contraer matrimonio con su pareja y esquivar a la mafia. ¿Romance? Jamás estuvo en sus planes.

Carlos Alcaraz: A mi manera (23/04/2025) – Este documental se sumerge en la trayectoria de Carlos Alcaraz: lejos del tenis, un joven como cualquier otro; en la cancha, el número uno más joven que el deporte haya visto.

Havoc (25/04/2025)

Tras un incidente fuera de control vinculado con drogas, un policía desencantado con todo decide adentrarse en el mundo del crimen con el fin de rescatar al hijo de un influyente político.

Más películas que llegan en abril a Netflix:

El ladrón de joyas (PRÓXIMAMENTE) – En este enfrentamiento de ingenio y destreza, un astuto criminal planea el robo de valiosas piedras preciosas y trata de engañar a su despiadado enemigo.

Manchester junto al mar (01/04/2025) – Al convertirse en el tutor de su sobrino de 16 años, un hombre solitario se ve obligado a regresar a su ciudad natal, donde queda atrapado por los dolorosos recuerdos del pasado.

Ni idea (04/05/2025) – Cher, la reina de las populares en su escuela de Beverly Hills, es famosa por transformar el estilo de sus compañeros y hacer de casamentera. ¿Pero solucionar su propio destino romántico? ¡Para nada, no va por ahí!

Lo mejor del mundo (04/09/2025) – Un padre y su hijo, al enterarse de que tal vez no tengan vínculos de sangre, deciden emprender un viaje por México para desvelar la realidad.

Inexplicable (16/04/2025) – Cuando Gabriel, a los ocho años, es diagnosticado con una enfermedad terminal, tanto su familia como su comunidad son testigos de la fuerza transformadora de la fe y el amor.

Guerra civil (18/04/2025) – En un futuro próximo, Estados Unidos enfrenta una guerra civil, y un grupo de periodistas lucha por entrevistar al presidente antes de que los grupos rebeldes tomen el control de la Casa Blanca.

The Truman Show: La crónica de una vida(25/04/2025) – Truman Burbank es el protagonista de The Truman Show, un programa televisivo que transmite las 24 horas del día todos los detalles de su vida, aunque él no tiene idea de ello.

Documentales y especiales de Netflix

Santas garnachas (04/02/2025) – Un recorrido por los sabores de la comida tradicional mexicana, en el que la famosa garnacha brilla como protagonista, provocando pasiones y contando con una legión de seguidores que defienden cada bocado.

Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia (04/09/2025) – Este impactante documental de investigación presenta testimonios de adolescentes y padres sobre los casos de abuso y explotación en el entorno de los influencers infantiles.

Chef's Table: Legends (28/04/2025) – La serie, candidata a un Emmy®, rinde homenaje a cuatro íconos de la gastronomía —Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters y Thomas Keller— quienes transformaron la manera en que el mundo se relaciona con la comida.