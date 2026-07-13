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13 de julio de 2026 - 08:27
País.

Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436

Este domingo 12 de julio se sorteó el Telekino N° 2436. Conocé los números ganadores.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Telekino

El Telekino N° 2436 correspondiente al domingo 12 de julio, tenía un pozo estimado de $2200 millones. Conocé los resultados y los números ganadores de la jornada.

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Telekino de hoy: controlá tu cartón

El juego del Telekino se juega los domingos, como es costumbre en Argentina. Esta vez, se realiza el sorteo 2.436.

Estos son los números ganadores del domingo 12 de julio

Telekino: resultados del 12 de julio para controlar cartón

08 - 03 - 11 - 18 - 24 - 09 - 25 - 06 - 10 - 02 - 19 - 22 - 16 - 05 - 04

Rekino: resultados del 12 de julio para controlar cartón

15 - 19 - 10 - 04 - 11 - 08 - 16 - 25 - 24 - 17 - 05 - 09 - 12 - 21 - 03

Telekino: aciertos, ganadores e importes del 12 de julio

15 aciertos: vacante, más de $ 2.149 millones.

14 aciertos: 22 ganadores, $ 526.015 cada uno.

13 aciertos: 749 ganadores, $ 53.823 cada uno.

12 aciertos: 7.617 ganadores, $ 15.727 cada uno.

Rekino: aciertos, ganadores e importe

Hubo 23 ganadores que se llevan $ 186.349 cada uno.

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