Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436

El Telekino N° 2436 correspondiente al domingo 12 de julio, tenía un pozo estimado de $2200 millones. Conocé los resultados y los números ganadores de la jornada.
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Este domingo 12 de julio se sorteó el Telekino N° 2436. Conocé los números ganadores.
El Telekino N° 2436 correspondiente al domingo 12 de julio, tenía un pozo estimado de $2200 millones. Conocé los resultados y los números ganadores de la jornada.
El juego del Telekino se juega los domingos, como es costumbre en Argentina. Esta vez, se realiza el sorteo 2.436.
08 - 03 - 11 - 18 - 24 - 09 - 25 - 06 - 10 - 02 - 19 - 22 - 16 - 05 - 04
15 - 19 - 10 - 04 - 11 - 08 - 16 - 25 - 24 - 17 - 05 - 09 - 12 - 21 - 03
15 aciertos: vacante, más de $ 2.149 millones.
14 aciertos: 22 ganadores, $ 526.015 cada uno.
13 aciertos: 749 ganadores, $ 53.823 cada uno.
12 aciertos: 7.617 ganadores, $ 15.727 cada uno.
Hubo 23 ganadores que se llevan $ 186.349 cada uno.
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