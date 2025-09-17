Temperley vs Estudiantes (BA): previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, Estudiantes (BA) y Temperley se enfrentan el sábado 20 de septiembre, en el estadio Alfredo Beranger.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Temperley viene de ganar en su encuentro anterior a Dep. Morón con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.
Estudiantes (BA) venció 3-0 a Def. Unidos en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue un empate por 0 a 0.
