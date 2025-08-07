jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 09:00
B Nacional

Temperley vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

En la previa de Temperley vs San Telmo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 10 de agosto desde las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Alfredo Beranger. El árbitro designado será Gonzalo Pereira.

Temperley vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:30 (hora Argentina), San Telmo visita a Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.

Lee además
estudiantes (ba) vs def. de belgrano: previa, horario y como llegan para la fecha 26 de la zona b de la primera nacional

Estudiantes (BA) vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional
dep. moron recibira a estudiantes (rc) por la fecha 26 de la zona b

Dep. Morón recibirá a Estudiantes (RC) por la fecha 26 de la zona B

Así llegan Temperley y San Telmo

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional

Temperley viene de empatar ante Agropecuario Argentino por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, sin haber marcado goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido jugado por San Telmo acabó en empate por 2-2 ante Def. Unidos. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Temperley se quedó con la victoria por 0 a 3.

El encargado de impartir justicia en el partido será Gonzalo Pereira.


Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
Horario Temperley y San Telmo, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (BA) vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

Dep. Morón recibirá a Estudiantes (RC) por la fecha 26 de la zona B

Chacarita visita a Def. Unidos por la fecha 26 de la zona B

Colón vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

Chaco For Ever vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Carnaval de Oruro.
Complicaciones.

Cancelaron la llegada del carnaval de Oruro a Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel