Temperley vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:30 (hora Argentina), San Telmo visita a Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Temperley y San Telmo Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional Temperley viene de empatar ante Agropecuario Argentino por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, sin haber marcado goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional El anterior partido jugado por San Telmo acabó en empate por 2-2 ante Def. Unidos. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Temperley se quedó con la victoria por 0 a 3. El encargado de impartir justicia en el partido será Gonzalo Pereira.

Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar Horario Temperley y San Telmo, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

