martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 16:52
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

El fuerte temporal que afecta a San Salvador de Jujuy dejó un motociclista herido luego de que un árbol cayera sobre la Ruta 56.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Herido por el temporal de viento.

Debido a la situación, debieron cortar el tránsito en la zona del Centro Cultural Lola Mora para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y despejar la calzada.

Pablo Jure, director del SAME, informó a TodoJujuy.com que “el árbol que cayó fue sobre un motociclista. Tuvo trauma de hombro y tórax. Fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Pablo Soria de la capital jujeña. Hasta el momento es el único herido”.

El hombre recibió atención en el lugar y luego fue derivado para una evaluación más exhaustiva. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante la continuidad de las ráfagas y evitar circular por zonas arboladas.

temporal viento corte lola mora (1)

Comunicado de EJESA

El intenso temporal de viento que se registra este martes por la tarde en San Salvador de Jujuy y otras ciudades de la provincia generó múltiples inconvenientes, entre ellos caída de árboles, postes de luz y cortes en el suministro eléctrico.

A través de un comunicado, EJESA informó que las cuadrillas técnicas y de emergencias se encuentran trabajando en la reparación de las redes de distribución en las localidades más afectadas, especialmente en la capital jujeña.

Actualmente se encuentran en proceso de normalización los distribuidores Gorriti, que abarca sectores como 18 de Noviembre, San Cayetano, parte de Coronel Arias, Alto Gorriti y Luján; Moreno, que incluye parte de Moreno, Bajo Gorriti y Castañeda; Los Perales; Río Blanco; y El Cucho, que comprende El Algarrobal, Los Blancos, Las Escaleras y Las Capillas.

El temporal también impacta en la región de las Yungas, afectando la normal distribución del servicio en Libertador, en barrios como Jardín, Pomelar y La Loma, además de sectores de Ledesma, Cañitas, El Carmen y San Antonio.

temporal viento

Doble alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Allí se prevén tormentas fuertes o severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.

En tanto, la alerta amarilla rige para la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Ante este panorama, recomiendan asegurar objetos sueltos, no sacar la basura, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

