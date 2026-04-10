Tensión global: Irán condiciona el diálogo con EE.UU. antes de la cumbre en Pakistán

El régimen persa advirtió que no negociará con Donald Trump hasta que no haya un alto el fuego en el Líbano.

A pocas horas del encuentro que Estados Unidos e Irán tienen previsto celebrar en Pakistán , el gobierno iraní advirtió que no entablará conversaciones con la gestión de Donald Trump mientras no se concrete un cese de hostilidades en Líbano . En este contexto, sumado al bloqueo del Estrecho de Ormuz , la cotización del petróleo se sostiene cerca de los US$ 100 por barril .

Mundo. Irán derribó a un avión militar y comenzó una carrera con Estados Unidos para encontrar a los pilotos

Mundo. Vuelve a subir el precio del petróleo tras el discurso de Donald Trump y crece la tensión global

El líder de Hezbollah, Naim Qassem , instó este viernes a las autoridades de Líbano a frenar lo que calificó como “ concesiones gratuitas ” frente a Israel , luego de que ese país aceptara una iniciativa libanesa para avanzar en un diálogo directo entre ambas partes.

El precio del petróleo se mantiene en torno a los US$ 100 ante la incertidumbre por el futuro del Estrecho de Ormuz.

“ No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas ”, expresó Qassem en un comunicado dirigido a la población, en sus primeras declaraciones tras conocerse el inicio de negociaciones de las que el grupo quedó al margen.

“La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad . Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad”, sostuvo.

Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El vice de Trump ya viaja hacia Pakistán: reclamó "negociar de buena fe" y lanzó una advertencia a Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprendió este viernes viaje rumbo a Islamabad, en Pakistán, con el objetivo de iniciar una nueva instancia de diálogo con Irán, al tiempo que envió un mensaje directo a las autoridades de ese país.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces van a descubrir que el equipo de negociación no es tan receptivo”, afirmó Vance antes de abordar el vuelo.

El régimen persa advirtió que no negociará con la administración de Donald Trump hasta que no haya un alto el fuego en el Líbano.

Qatar y Reino Unido piden construir sobre la tregua entre EE.UU e Irán para evitar que se expanda la guerra

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, junto a su par del Reino Unido, Keir Starmer, coincidieron este viernes en la necesidad de avanzar sobre la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de evitar que el conflicto se extienda.

Durante la visita oficial en Doha, ambos dirigentes remarcaron “la necesidad de construir sobre él (el alto el fuego) de manera urgente para prevenir la expansión del área de tensión en la región”, según un comunicado difundido por la Cancillería qatarí.

En esa línea, el jefe de la diplomacia de Qatar volvió a subrayar la necesidad de resguardar las vías marítimas, así como de asegurar la libre circulación de buques y el normal desarrollo del comercio global, con el objetivo de sostener la estabilidad regional y el funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel mundial.

La OMS alerta que los hospitales del Líbano están funcionando al 95 % de su capacidad.

El país, considerado uno de los mayores proveedores de gas natural licuado del planeta, ya siente el impacto del conflicto, tanto por el bloqueo del Estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de cerca del 20% de los hidrocarburos a nivel global— como por ataques directos atribuidos a Irán sobre su territorio.

Advierten que en tres semanas faltará combustible para aeropuertos europeos

Los aeropuertos del continente europeo podrían enfrentar una falta “generalizada” de combustible para aviones si el Estrecho de Ormuz no vuelve a operar con normalidad en un plazo de tres semanas.

La organización ACI Europe, que nuclea a las terminales aéreas de la Unión Europea, alertó que las reservas disponibles están disminuyendo, mientras que “las operaciones militares” continúan generando una presión extra sobre el abastecimiento.

El precio del petróleo se mantiene en torno a los US$ 100 ante la incertidumbre por el futuro del Estrecho de Ormuz.

La advertencia fue difundida por el diario Financial Times, que accedió a una carta enviada por la entidad al comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.