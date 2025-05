"The Last of Us": cuándo se estrenará la temporada 3 de la serie de HBO

Pedro Pascal como Joel Miller en la temporada 2 de 'The Last of Us' (HBO Max)

The Last of Us tendrá una tercera temporada . Desde su lanzamiento en 2023, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se ha convertido en un tema de conversación vigente, y aunque no es ningún secreto que ha destacado por seguir de manera fiel la historia del videojuego homónimo estrenado por Naughty Dog en 2013, a excepción de algunos ligeros cambios, el final de la segunda parte nos dejó en claro que aún hay mucho que contar.

La fecha de estreno de la temporada 3 de The Last of Us aún no ha sido anunciada . En mayo de 2025, Isabela Merced, quien interpreta a Dina, dio una entrevista para Variety, en donde aseguró que aún no sabe cuándo iniciará el rodaje de la próxima temporada , pero que lo más probable es que suceda el año entrante.

Embed - THE LAST OF US Temporada 2 Tráiler Español Latino (2025) Nuevo

La segunda temporada de la serie adapta la primera parte de The Last of Us Part II, la continuación del videojuego estrenada en 2020, lo cual indica que la tercera temporada, continuará con el resto de la historia, aunque no necesariamente será la última.

“Creo que hay una buena posibilidad de que la tercera temporada sea más larga que la segunda, simplemente por la naturaleza de esa narrativa y las oportunidades que nos brinda, que son un poco diferentes. Lo que pasa con la muerte de Joel es que tiene un impacto enorme. Es como una bomba nuclear narrativa, y es difícil alejarse de eso. Realmente no podemos tomarnos un respiro e irnos por otro lado a contar una historia como la de Bill y Frank. No estoy seguro de que eso necesariamente se aplique a la tercera temporada. Creo que ahí tendremos un poco más de margen. Pero, sin duda, no hay manera de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, haremos un buen trabajo como para regresar y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable”, confesó el creador de la serie, Craig Mazin en entrevista para Collider.

The Last of Us temporada 3: reparto

El reparto de la temporada 3 de The Last of Us estará conformado por Bella Ramsey, Isabella Merced, Kaitlyn Dever, y Gabriel Luna. Aunque el elenco final aún no ha sido revelado, lo más probable es que la historia siga conforme al videojuego, lo cual quiere decir que podemos esperar a estos personajes en su rol como Ellie, Dina, Abby y Tommy respectivamente.

'The Last of Us' Series: Pedro Pascal como Joel Miller en la temporada 2 de 'The Last of Us' (HBO Max)

¿Pedro Pascal estará en la temporada 3 de The Last of Us?

Pedro Pascal no regresará de manera activa a la temporada 3 de The Last of Us. Aunque existe una posibilidad de que el actor tenga un cameo como parte de los recuerdos del pasado, la muerte de su personaje marcó el fin de una era para el chileno. “Son los mejores que he visto y sido parte, no hay nadie como ustedes, chicos”, confesó Pascal en un video donde se despide del equipo detrás de cámaras en la serie.

¿Qué pasará en la temporada 3 de The Last of Us?

La temporada 3 de The Last of Us retomará la segunda parte de The Last of Us Part II. Hasta este punto, la segunda temporada mostró la muerte de Joel a manos de Abby como una forma de venganza por ser el asesino de su padre. A raíz de ello, Ellie se adentró en un espiral de violencia con el único objetivo de rastrear a Abby y vengar a Joel. Tanto en la serie como en el videojuego, Dina acompaña a Ellie en esta búsqueda mientras la relación entre ambas se formaliza y descubren que Dina está embarazada de su exnovio, Jesse.

Sin Joel para protegerla ni nada que perder, Ellie pierde a su figura paterna y su personalidad toma un giro drástico marcado por la violencia. En el videojuego, Ellie encuentra a Abby y su enfrentamiento acerca a Dina a la muerte. A raíz de este llamado de atención, Ellie pone en perspectiva todo lo que puede perder y decide intentar poner de lado su venganza personal para enfocarse en su relación con Dina y su hijo JJ, a quien aceptó como parte de su familia, pero su vida es interrumpida por los recuerdos de su pasado. Eventualmente, Ellie deja atrás a la familia que construyó y emprende una nueva búsqueda para encontrar a Abby. A pesar de que la temporada 3 continuará el arco de los personajes de la historia en el videojuego, podemos esperar que, como lo ha sido hasta este punto, existan ligeros cambios en las escenas.

image.png

HBO

“Tenemos estos momentos y decisiones que amamos y queremos incluir, pero no podemos llegar a ellos de la misma forma en que lo hacemos en el juego. Tenemos que mover algunas cosas, cambiar otras, modificar ciertas partes y permitirnos alejarnos del juego para luego volver a él. Pero todas esas decisiones se toman antes de que yo empiece a escribir. No me gusta experimentar mientras escribo. El momento de experimentar debe ser antes. Tenemos un plan maestro y entendemos cómo encaja todo. De ese modo, cuando veas que algo ocurre en este episodio, entenderás que está conectado desde el primer episodio. Es un enfoque holístico”, señaló el showrunner Craig Mazin para Collider, revelando así lo que podemos esperar para el futuro de la serie en su tercera entrega.