viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 10:11
Liga Profesional

Tigre vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Tigre y Barracas Central, que se jugará el lunes 20 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna. Dirige Jorge Baliño.

Tigre vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Barracas Central y Tigre se enfrentarán en el estadio Don José Dellagiovanna el próximo lunes 20 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Tigre y Barracas Central

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre igualó 1-1 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 2 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central igualó 1-1 ante Estudiantes en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

De los últimos 4 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Barracas Central se llevó la victoria por 1 a 0.

Jorge Baliño fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

