Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para el partido 1 de la Copa Argentina

El Matador e Indep.Mza. chocarán este viernes 5 de septiembre en un duelo mano a mano por un lugar en la Semifinal de la Copa Argentina. La cita será en el estadio el Coloso del Parque, a partir de las 21:10 (hora Argentina).

