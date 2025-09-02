martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 07:24
Liga Profesional

Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para el partido 1 de la Copa Argentina

Palpitamos la previa del choque entre Tigre y Independiente Riv. (M). Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para el partido 1 de la Copa Argentina
BsAs (DataFactory)

El Matador e Indep.Mza. chocarán este viernes 5 de septiembre en un duelo mano a mano por un lugar en la Semifinal de la Copa Argentina. La cita será en el estadio el Coloso del Parque, a partir de las 21:10 (hora Argentina).

Lee además
dura derrota para platense sucumbe ante la contundencia de godoy cruz y cae por 3 a 1

Dura derrota para Platense sucumbe ante la contundencia de Godoy Cruz y cae por 3 a 1
gimnasia aprovecho un gol en contra y se llevo la victoria ante atletico tucuman

Gimnasia aprovechó un gol en contra y se llevó la victoria ante Atlético Tucumán

Los resultados de Tigre en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Tigre 3 vs Berazategui 0 (22 de marzo)
  • Dieciseisavos: Tigre 2 vs Banfield 0 (26 de junio)
  • Octavos de Final: San Lorenzo 0 vs Tigre 1 (2 de agosto)
Los resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Independiente Riv. (M) 1 vs Estudiantes (BA) 0 (16 de abril)
  • Dieciseisavos: Platense 2 vs Independiente Riv. (M) 2 (1-3 en penales a favor de Independiente Riv. (M)) (2 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 2 vs Central Córdoba (R) 1 (30 de julio)
Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 21:10 horas
  • Colombia y Perú: 19:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:10 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dura derrota para Platense sucumbe ante la contundencia de Godoy Cruz y cae por 3 a 1

Gimnasia aprovechó un gol en contra y se llevó la victoria ante Atlético Tucumán

Triunfo de Unión sobre Racing Club por 3 a 2

Con dos goles, River Plate se impuso a San Martín (SJ) en el Estadio Mas Monumental

River Plate venció 2 a 0 a San Martín de San Juan

Lo que se lee ahora
Últimas horas para inscribirse en la Copa Pádel Jujuy  video
Cupos limitados.

Últimas horas para inscribirse en la Copa Pádel Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones
Tránsito.

Perdió el control y casi cae al vacío en la bajada de Alto Comedero

Carrera de medicina en Jujuy
Educación.

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Indignante.

Le robaron los ahorros a Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Continúa el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel